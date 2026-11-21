شہزادہ ہیری اور میگھن برطانیہ واپس: ویزا کیوں بنی؟
شہزادہ ہیری اور میگھن مارکل کی امریکا سے برطانیہ واپسی کے پیچھے ویزا کا مسئلہ ابھرا، بچوں کی تعلیم اور کرسمس کی خوشیاں۔ تفصیلات جانیں۔
شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگھن مارکل کی امریکا سے برطانیہ واپسی کے پیچھے ویزے کی میعاد ختم ہونے کا بڑا کردار تھا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ان کے ویزا کی تجدید فوری طور پر ممکن نہ ہونے نے انہیں وطن واپس جانے پر مجبور کر دیا۔
امریکی ویزے کی میعاد اور واپسی کی وجہ
امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے متعدد ذرائع نے دعویٰ کیا کہ شہزادہ ہیری کا ویزا ختم ہو چکا تھا اور اس کی تجدید میں تاخیر ہوئی۔ امریکی حکومت سے وابستہ ایک ذریعے نے تصدیق کی کہ ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد اسے فوراً جاری نہیں کیا گیا۔ ایک سابق امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے بتایا کہ تمام ویزوں کی مخصوص مدت ہوتی ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہی صورت حال جوڑے کی اچانک برطانیہ روانگی کا سبب بنی ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ شہزادہ ہیری امریکا میں قیام کے دوران کس نوعیت کا ویزا استعمال کر رہے تھے اور اس میں مبینہ تاخیر کا ان کے قانونی قیام پر کیا اثر پڑا۔Also readAraghchi: China, Russia Oppose Iran Nuclear Doctrine Changes
ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف اور ماضی کے تبصرے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ماضی میں شہزادہ ہیری کی امریکا میں موجودگی پر تبصرہ کر چکے ہیں۔ فروری 2025 میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہیری کو امریکا سے بے دخل نہیں کرنا چاہتے۔ نیویارک پوسٹ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں اپنی اہلیہ کے حوالے سے پہلے ہی کافی مسائل درپیش ہیں۔ ٹرمپ نے میگھن مارکل کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ہیری کے امیگریشن سے متعلق معاملات اب حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔
بچوں کی تعلیم اور نئی زندگی کا آغاز
جمعہ کو برطانوی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے شہزادہ ہیری نے بتایا کہ شہزادہ آرچی اور شہزادی للی بیٹ نے اپنے نئے اسکولوں میں اچھا وقت گزارنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے مطابق بچوں کو برطانیہ واپس آنا پسند ہے، اگرچہ ان کے لیے یہ ایک بڑی ثقافتی تبدیلی تھی۔ اسکول یونیفارم پہننا بھی ان کے لیے نیا تجربہ تھا، لیکن اس سے انہیں ماحول میں گھلنے ملنے میں مدد ملی۔ ہیری کا کہنا تھا کہ برطانوی اسکولوں میں داخلے کے بعد دونوں بچوں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔
کرسمس کی خوشیاں اور خاندانی ملاقات
جوڑا اپنے بچوں، شہزادہ آرچی اور شہزادی للی بیٹ کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے دوبارہ کیلیفورنیا جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جہاں وہ میگھن کی والدہ ڈوریا ریگلینڈ کے ساتھ تہوار منائیں گے۔ بدھ کی شب دونوں اپنے بچوں کے ہمراہ لندن کے ہائیڈ پارک میں منعقدہ مشہور کرسمس میلے 'ونٹر ونڈر لینڈ' کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر پورا خاندان خوشگوار موڈ میں نظر آیا۔
میئر 2025 کے بیان اور مستقبل کے امکانات
یہ منظر مئی 2025 میں شہزادہ ہیری کے اس بیان سے مختلف تھا، جب انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے والد شاہ چارلس سے صلح کے خواہش مند ہیں، لیکن اس وقت انہیں ایسا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اپنی اہلیہ اور بچوں کو برطانیہ واپس لا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے تحفظ کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہیری اور میگھن نے 2020 میں شاہی خاندان کے فعال ارکان کی حیثیت سے دستبرداری کے بعد امریکا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کیلیفورنیا میں کئی سال گزارے اور وہاں اپنی زندگی قائم کی، لیکن ویزے سے متعلق سامنے آنے والے دعوؤں نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا واپسی صرف ذاتی ترجیحات کا نتیجہ تھی یا اس میں امیگریشن کے مسائل بھی شامل تھے۔
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