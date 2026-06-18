شہزادہ ہیری اور میگن مارکل اپریل 2026 میں برطانیہ آئیں گے اور اپنے دو بچوں آرکی اور لیلیبیٹ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہیری اپنے والد بادشاہ شارلز کے ساتھ تعلقی بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اگلے انوکٹس گیمز کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ دورہ انوکٹس گیمز کے ایک سال قبل کا حصہ ہے جو برمنگھیم میں 2027 میں ہونے والا ہے۔ شہزادہ ہیری نے کہا ہے کہ وہ خاندان کا حصہ رہیں گے اور برطانیہ کی قدرتی ہے۔
برٹش诉说ڈسک: شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگن مارکل اپنی دو بچوں کو ساتھ لے کر اپریل 2026 میں برطانیہ آئیں گے۔ ان کے ساتھ سات سالہ آرکی اور پانچ سالہ لیلیبیٹ ہوں گے۔ ہیری نے کہا ہے کہ وہ اپنے والد بادشاہ شارلز تیسرے کے ساتھ اپنا تعلقی دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ 41 سالہ شہزادہ کے مطابق یہ برطانیہ کا دورہ ان کا اگلے انوکٹس گیمز کے ایک سال سے کم رہنے کے پیش لیکس کا حصہ ہے۔ انوکٹس گیمز ، جنہیں ہیری نے 2014 میں 25 ممالک کے زخمی فوجی وٹرنز کے لیے شروع کیا تھا، برطانیہ کے برمنگھیم میں 10 سے 17 جولائی 2027 کے درمیان منعقد ہوں گے۔ ہیری اور میگن نے اپنے بچوں کے ساتھ پل薰 جublی میلے کے دوران جون 2022 میں برطانیہ آخری بار آیا تھا، جس کا اگست 2022 میں ملکہ الزبتھ کے انتقال سے کچھ مہینے بعد ہوا۔ ہیری نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس خاندان کا حصہ رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے بھائی شہزادہ ولیم کے ساتھ اختلافات کے بعد بھی۔ preserveMcLean 2025 میں ستمبر میں کلارنس ہاؤس میں لندن میں اپنے والد بادشاہ شارلز تیسرے سے مختصر ملاقات کی ہے جہاں بادشاہ کینسر کے علاج میں مصروف ہیں.
برٹش诉说ڈسک: شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگن مارکل اپنی دو بچوں کو ساتھ لے کر اپریل 2026 میں برطانیہ آئیں گے۔ ان کے ساتھ سات سالہ آرکی اور پانچ سالہ لیلیبیٹ ہوں گے۔ ہیری نے کہا ہے کہ وہ اپنے والد بادشاہ شارلز تیسرے کے ساتھ اپنا تعلقی دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ 41 سالہ شہزادہ کے مطابق یہ برطانیہ کا دورہ ان کا اگلے انوکٹس گیمز کے ایک سال سے کم رہنے کے پیش لیکس کا حصہ ہے۔ انوکٹس گیمز، جنہیں ہیری نے 2014 میں 25 ممالک کے زخمی فوجی وٹرنز کے لیے شروع کیا تھا، برطانیہ کے برمنگھیم میں 10 سے 17 جولائی 2027 کے درمیان منعقد ہوں گے۔ ہیری اور میگن نے اپنے بچوں کے ساتھ پل薰 جublی میلے کے دوران جون 2022 میں برطانیہ آخری بار آیا تھا، جس کا اگست 2022 میں ملکہ الزبتھ کے انتقال سے کچھ مہینے بعد ہوا۔ ہیری نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس خاندان کا حصہ رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے بھائی شہزادہ ولیم کے ساتھ اختلافات کے بعد بھی۔ preserveMcLean 2025 میں ستمبر میں کلارنس ہاؤس میں لندن میں اپنے والد بادشاہ شارلز تیسرے سے مختصر ملاقات کی ہے جہاں بادشاہ کینسر کے علاج میں مصروف ہیں
شہزادہ ہیری میگن مارکل بادشاہ شارلز انوکٹس گیمز برطانیہ
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