شہزادہ ہیری اور میگھن کا آسٹریلیا کا دورہ: شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد پہلا دورہ

شہزادہ ہیری اور میگھن کی آسٹریلیا آمد، شاہی خاندان سے اختلافات کے بعد پہلا دورہ، دورے کا مقصد، تنقید اور اہمیت۔
شہزادہ ہیری اور میگھن کی آسٹریلیا آمد: شاہی خاندان سے اختلافات کے بعد پہلا دورہ
شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگھن منگل کے روز آسٹریلیا پہنچے، یہ ان کا شاہی خاندان کے ساتھ اختلافات کے بعد جنوبی براعظم کا پہلا دورہ ہے۔ جوڑے نے میلبرن شہر میں قدم رکھا، جہاں انہوں نے چار دن کے کاروباری اور فلاحی تقریبات کا آغاز ایک بچوں کے ہسپتال کے دورے سے کیا۔ شاہ چارلس سوم کے بیٹے - جو آسٹریلیا کے سربراہ مملکت ہیں - ایک سمٹ میں تقریر کرنے والے ہیں جس میں ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کی جائے گی، اس سمٹ میں براہ راست شرکت کے ٹکٹ 997 آسٹریلوی ڈالر (706 امریکی ڈالر) میں دستیاب ہیں۔
میگھن، آرگنائزرز کے مطابق، سڈنی کے انٹرکانٹینینٹل کوگی بیچ ہوٹل میں 'لڑکیوں کے ویک اینڈ' میں حصہ لیں گی، جو کسی اور سے مختلف ہوگا۔ اس تقریب میں یوگا، ساؤنڈ ہیلنگ، عشائیے اور ڈسکو ڈانسنگ شامل ہیں، جس کی ٹکٹ کی قیمت 2,699 آسٹریلوی ڈالر فی کس ہے۔ جو لوگ زیادہ ادائیگی کرنے کو تیار ہیں، انہیں 'وی آئی پی تجربے' تک رسائی حاصل ہوگی - جس میں میگھن کے ساتھ ایک گروپ فوٹو اور ایک گڈّی بیگ شامل ہے۔
اس دورے پر پہلے ہی تنقید کی جا چکی ہے، وکٹوریہ ریاست کی اپوزیشن لیڈر جیس ولسن نے جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ٹیکس دہندگان کے پیسوں کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ یہ ان کا 2018 کے بعد آسٹریلیا کا پہلا دورہ ہے، جب انہوں نے دو ہفتے ملک، نیوزی لینڈ اور بحر الکاہل کے جزائر کا دورہ کیا تھا، جس میں مداحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ ہیری نے 2020 میں شاہی فرائض سے سبکدوشی اختیار کر لی اور بعد میں میگھن کے ساتھ کیلیفورنیا منتقل ہو گئے، اس دوران شاہی خاندان میں تلخ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس جوڑے کے دو بچے ہیں، اور انہوں نے میڈیا کی مداخلت اور برطانوی اخبارات کی جانب سے میگھن کے ساتھ برسوں سے چلنے والی منفی کہانیوں پر ان کے سلوک کی شکایت کی ہے۔
یہ دورہ خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ہیری اور میگھن کی شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد آسٹریلیا میں پہلی عوامی شرکت ہے۔ اس سے پہلے، جوڑے نے امریکہ میں اپنی زندگی گزاری، جہاں انہوں نے میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کی، تاہم، ان کی زندگی اب بھی عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں، ہیری اور میگھن نے اپنی سماجی ذمہ داریوں کو جاری رکھا ہے، جس میں فلاحی کام اور مختلف خیراتی اداروں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا شامل ہے۔ ان کا آسٹریلیا کا دورہ ان کی ان کوششوں کا تسلسل ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوامی خدمت سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ، اس دورے سے دونوں کے درمیان جاری تعلقات اور قریبی تعلقات کی بھی عکاسی ہوتی ہے، جو شاہی خاندان کے اندرونی معاملات سے ہٹ کر ہیں۔ یہ دورہ آسٹریلیا کے عوام کے ساتھ ان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا بھی ایک موقع ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب بھی عالمی سطح پر توجہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دورے کے دوران، مختلف کاروباری اور فلاحی سرگرمیوں میں شرکت سے جوڑے کو اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور لوگوں پر مثبت اثر ڈالنے کا موقع ملے گا۔
