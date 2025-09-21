شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کیون کاسٹنر کی چیریٹی تقریب میں اکٹھے نظر آئے، جو ان کے عوامی کردار کے ارتقا اور شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔
میگن مارکل اور شہزادہ ہیری نے سنیچر کی شام کو ایک غیر معمولی مشترکہ عوامی ظہور کیا، جس میں اداکار کی سمندری جائیداد پر کیون کاسٹنر کے اعلیٰ پروفائل ون805لائیو! چیریٹی کنسرٹ میں شرکت کی۔ اس تقریب میں، جو سانتا باربرا کاؤنٹی کے فائر، پولیس اور شیرف محکموں کے لیے فنڈز اکٹھے کرتی ہے، ایک چمکتی ہوئی مہمان نوازی تھی جس میں اوپرا ونفری اور روب لوو شامل تھے، اس کے ساتھ تریشا یئرووڈ، گڈ شارلٹ اور دی فری کی موسیقی کی پرفارمنس بھی شامل تھی۔ 44 سالہ مارکل نے بغیر آستین کی نیوی ڈریس اور پمپ کے ساتھ شاندار
نظر آئیں، اپنے سنہرے بالوں کو نرم لہروں میں پہنا ہوا تھا۔ سسیکس کے ڈیوک، 41 سالہ، نے بلیک شرٹ، پتلون اور ایک بلیزر میں سمارٹ لیکن آرام دہ نظر آنے کا انتخاب کیا۔ جوڑے مہمانوں کے ساتھ گرمجوشی سے گھل مل گئے، مسکراہٹیں شیئر کیں، اور یہاں تک کہ اسٹیج پر ایک ساتھ ہجوم سے خطاب کیا۔ ان کا یہ ظہور شہزادہ ہیری کی اپنے والد، کنگ چارلس III کے ساتھ لندن میں ایک نجی 50 منٹ کی ملاقات کے چند ہفتے بعد ہوا ہے — بادشاہ کی جاری کینسر کے علاج کے درمیان 18 ماہ میں ان کی پہلی آمنے سامنے کی گفتگو۔ سنیچر کی گالا میں، میگن اور ہیری کو پہلے جواب دہندگان اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے، تصاویر کے لیے پوز دیتے اور شرکاء کے ساتھ گلے ملتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہیری کو یہاں تک کہ اسٹیج پر ایک کتے کو پیار کرتے ہوئے دیکھا گیا جب اس جوڑے نے اپنی زمینی طرف دکھائی۔ اوپرا ونفری، سسیکس کی ایک طویل عرصے سے مونٹی سیٹو ہمسایہ، بھی ایک چیک انسمبل میں نظر آئیں، حال ہی میں دوری کے قیاس کے بعد اس جوڑے کے ساتھ ان کے قریبی رشتے میں دلچسپی دوبارہ پیدا ہوئی۔ اس تریی نے 2021 میں ایک سرخی بنانے والا انٹرویو دیا تھا جہاں میگن اور ہیری نے شاہی خاندان کے ساتھ اپنے کشیدہ تعلقات کے بارے میں بات کی تھی۔ شاہی مبصرین نوٹ کرتے ہیں کہ سانتا باربرا کا یہ دورہ میگن کا کنگ ہیری کے ساتھ دوبارہ اتحاد کے بعد پہلا بڑا عوامی ایونٹ ہے، جو اس جوڑے کے عالمی سطح پر بدلتے ہوئے کردار کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ہوا دیتا ہے۔ اگرچہ میگن اور ہیری نے 2020 میں سرکاری شاہی فرائض سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن ان کا جاری چیریٹی کام اور اعلیٰ پروفائل ظہور دنیا بھر کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیری اس بات کے بارے میں “پر امید” ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہیں، جبکہ خود اور میگن کے لیے امریکہ میں ایک نیا راستہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ کاسٹنر کی گالا جیسی فلاحی ظہور اس بات کا اشارہ دے سکتی ہے کہ یہ جوڑا کس طرح ہالی ووڈ روابط کو ان وجوہات سے متوازن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ذاتی طور پر گونجتی ہیں۔ \ شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کا حال ہی میں عوامی منظر عام پر آنا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ جوڑا، جو 2020 میں شاہی فرائض سے دستبردار ہو گیا تھا، وقتاً فوقتاً عوامی تقریبات میں شرکت کرتا ہے، لیکن ان کی حالیہ موجودگی خاص طور پر اہم ہے۔ شہزادہ ہیری نے حال ہی میں اپنے والد، کنگ چارلس III سے ملاقات کی، جو ان کے خاندان کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ استوار کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ میگن اور ہیری کی کیون کاسٹنر کی چیریٹی تقریب میں شرکت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عوامی کردار کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کی اس سرگرمی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہالی ووڈ کے اپنے رابطوں کو فلاحی مقاصد کے ساتھ جوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ \شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کی عوامی مصروفیتیں بین الاقوامی سطح پر گہری دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ ان کی حالیہ سرگرمیوں نے ایک مرتبہ پھر اس بحث کو جنم دیا ہے کہ آیا وہ شاہی ذمہ داریوں سے باہر ایک نئی شناخت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق، شہزادہ ہیری اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی امید کر رہے ہیں، جو ایک مشکل عمل رہا ہے۔ اس کے باوجود، ان کی حالیہ سرگرمیاں اس عزم کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ عوامی زندگی میں ایک بامعنی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میگن مارکل اور شہزادہ ہیری کی جانب سے خیراتی اداروں کی حمایت اور ہالی ووڈ کے حلقوں میں موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں
