شہنزاہان علی کی چین کے خلائی مشن میں شمولیت
پاکستان کے پہلے فضائی رائیہ محمد زیشان علی چین کے شینژو 24 مشن کے تحت ٹینگونگ اسٹیشن جانے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جو کہ پاک چین دوستی کی عکاسی ہے۔
پاکستان کے پہلے فضائی رائیہ محمد زیشان علی چین کے شینژو 24 خلائی مشن کے تحت چینی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ مشن جمعرات کی شام پاکستانی وقت کے مطابق 5:18 بجے چینی علاقے جوکوئن سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے شروع ہوا۔ اس تاریخی موقع پر چین کے دو خلاباز تنگ ہونگ بو اور وو یی بھی محمد زیشان کے ہمراہ ہیں۔
چینی خلائی اسٹیشن میں داخلی عمل
شینژو 24 خلائی مشن لانچ کے 4 سے 5 گھنٹے کے اندر چینی ٹینگونگ خلائی اسٹیشن سے منسلک ہو جائے گا۔ محمد زیشان علی اسٹیشن پر پہنچ کر ایک ہفتے تک مختلف سائنسی تحقیقات انجام دیں گے۔ ان کا مشن ایک ہفتے بعد زمین پر واپس آئے گا جہاں وہ شینژو 23 سپیس کرافٹ کے ذریعے واپسی کا سفر طے کریں گے۔Also readFederal cabinet approves sugar sector deregulation policy
دو طرفہ خلائی معاہدے کی تفصیلات
محمد زیشان علی کی یہ کامیابی فروری 2025 میں پاکستان سپیس اور اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (سوپارکو) اور چین مینڈ اسپیڈ ایجنسی کے درمیان دستخط شدہ ایک اہم باہمی معاہدے کا نتیجہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت دو پاکستانی امیدواروں محمد زیشان علی اور خرم داؤد کو چین میں اعلیٰ تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جنوری 2025 میں ان دونوں میں سے محمد زیشان علی کو ٹینگونگ اسٹیشن کے سفر کے لیے منتخب کیا گیا۔
قائدانہ پیغامات اور قومی خوشی
صدر آصف علی زرداری نے اس پیش رفت کو قومی فخر کا باعث قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے نئے افق کھولے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی تمام محکموں کو مبارکباد دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ کامیابی پاک چین تعلقات کی مضبوطی کی دلیل ہے۔
خلائی تحقیقات اور سائنسی تجربے
محمد زیشان علی ایک پلوفڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خلا میں مقناطیسی کشش کم ماحول میں سائنسی تجربے کریں گے۔ ان کا مقصد پاکستان کے نام خلائی تحقیق میں ابھارنا ہے۔ چین کے خلابازوں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان خلائی دریافت میں مشترکہ خواب ہے۔ محمد زیشان علی نے کہا کہ یہ ان کی قوم کی امیدوں کا سفر ہے۔
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