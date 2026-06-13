شہید آیت اللہ خامنہ ای کی عوامی الوداعی تقاریب 4 جولائی سے شروع، 9 جولائی کو مشہد میں سپردِ خاک

ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی الوداعی تقریب کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا، جس میں تہران، قُم اور مشہد کے اہم مقامات پر دعائیہ سرگرمیاں شامل ہیں۔ نئی قیادت، سیکورٹی انتظامات اور بین الاقوامی توجہ کے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔
ایران کے اعلیٰ رہنما، شہید آیت اللہ علی خامنہ ای کی عوامی سطح پر دعائیہ اور الوداعی تقاریب کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا اور ان کی سپردِ خاک 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق، یہ تقاریب تہران کے امام خمینی مصلیٰ سے شروع ہوں گی جہاں پر لاکھوں شہری، مذہبی رہنما اور بین الاقوامی مہمان حاضر ہوں گے۔ 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر ایک بڑی سینیٹوریل جلوس آرائش کے ساتھ روا رکھا جائے گا جس کے بعد 7 جولائی کو مقدس شہر قُم میں خصوصی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد مرحوم کے جسم کو مختلف مقامات پر عوامی آخری دیدار کے لیے رکھا جائے گا، اور 9 جولائی کو اسے مشہد کے امام رضا کے روضے کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنہ ای فروری کے آخر میں اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی اور سیکورٹی معاونین کو بھی کھو بیٹھے۔ اس فوجی جھڑپ میں وہ اور ان کے رفقاء تباہی کے گھاٹے پر پہنچ گئے، جس کے بعد ہی ان کے بیٹے، مجتبیٰ خامنہ ای نے نئے سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ مجتبیٰ خود بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے، لیکن اپنی طاقت اور عزم سے ملک کے سب سے اہم سیاسی اور مذہبی منصب پر قبضہ کر لیا۔ اُن کی قیادت میں ایران نے جاری جوہری پروگرام، مشرق وسطی کے جیوپولیٹیکل تنازعات اور مغربی طاقتوں کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے درمیان اپنی پالیسیوں کو برقرار رکھا ہے۔ حکومت نے ان الندمی تقاریب کے لیے سیکیورٹی کا بےمثال انفراسٹرکچر تیار کیا ہے۔ داخلی اور خارجی تمام حساس شخصیات کی حفاظت کے لیے سلیکٹڈ سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور عوامی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایران ی حکام کا کہنا ہے کہ اس سال کی دعائیہ اور الوداعی تقاریب میں نہ صرف ملکی سطح کے بڑے افراد، بلکہ غیر ملکی سفارت کار اور دیپلوماٹ بھی شامل ہوں گے۔ مشہد کی تاریخی اور روحانی اہمیت کے پیشِ نظر، جہاں سالانہ لاکھوں زائرین آتے ہیں، اس موقع پر عالمی میڈیا کی توجہ بھی خاص طور پر مرکوز ہوگی.
ایران کے اعلیٰ رہنما، شہید آیت اللہ علی خامنہ ای کی عوامی سطح پر دعائیہ اور الوداعی تقاریب کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا اور ان کی سپردِ خاک 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق، یہ تقاریب تہران کے امام خمینی مصلیٰ سے شروع ہوں گی جہاں پر لاکھوں شہری، مذہبی رہنما اور بین الاقوامی مہمان حاضر ہوں گے۔ 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر ایک بڑی سینیٹوریل جلوس آرائش کے ساتھ روا رکھا جائے گا جس کے بعد 7 جولائی کو مقدس شہر قُم میں خصوصی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد مرحوم کے جسم کو مختلف مقامات پر عوامی آخری دیدار کے لیے رکھا جائے گا، اور 9 جولائی کو اسے مشہد کے امام رضا کے روضے کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنہ ای فروری کے آخر میں اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی اور سیکورٹی معاونین کو بھی کھو بیٹھے۔ اس فوجی جھڑپ میں وہ اور ان کے رفقاء تباہی کے گھاٹے پر پہنچ گئے، جس کے بعد ہی ان کے بیٹے، مجتبیٰ خامنہ ای نے نئے سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ مجتبیٰ خود بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے، لیکن اپنی طاقت اور عزم سے ملک کے سب سے اہم سیاسی اور مذہبی منصب پر قبضہ کر لیا۔ اُن کی قیادت میں ایران نے جاری جوہری پروگرام، مشرق وسطی کے جیوپولیٹیکل تنازعات اور مغربی طاقتوں کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے درمیان اپنی پالیسیوں کو برقرار رکھا ہے۔ حکومت نے ان الندمی تقاریب کے لیے سیکیورٹی کا بےمثال انفراسٹرکچر تیار کیا ہے۔ داخلی اور خارجی تمام حساس شخصیات کی حفاظت کے لیے سلیکٹڈ سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور عوامی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس سال کی دعائیہ اور الوداعی تقاریب میں نہ صرف ملکی سطح کے بڑے افراد، بلکہ غیر ملکی سفارت کار اور دیپلوماٹ بھی شامل ہوں گے۔ مشہد کی تاریخی اور روحانی اہمیت کے پیشِ نظر، جہاں سالانہ لاکھوں زائرین آتے ہیں، اس موقع پر عالمی میڈیا کی توجہ بھی خاص طور پر مرکوز ہوگی
آیت اللہ خامنہ ای ایران الوداعی تقاریب مشہد تہران