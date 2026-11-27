شہید خاقان عباسی نے معیشت کی خرابی کے لیے کرپشن اور سیاسی عدم استحکام کو ذمہ دار ٹھہرایا
شہید خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن، غلط پالیسیوں اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت شدید بحران کا شکار ہے۔
اگرین پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم شہید خاقان عباسی نے پاکستان کی موجودہ معاشی صورت حال کو بگڑنے کی ذمہ داری کرپشن ، حکومتی پالیسیوں کی ناکامی اور سیاسی عدم استحکام پر عائد کی ہے۔ انہوں نے جمعہ کو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کی رپورٹ کی توثیق کرتے ہوئے واضح کیا کہ ملک میں پیش رفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک法治 کا راج نہ ہو، سیاسی استحکام قائم نہ ہو اور عوام کے ووٹ کی قدر نہ کی جائے۔
بنیادی معاشی مسائل اور کیلکولیشنز
شہید خاقان عباسی نے راولپنڈی میں سابق وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران مہنگائی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر گہرا افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پاس اس موجودہ بحران کا کوئی واضح اور منطقی جواب موجود نہیں ہے۔ انہوں نے تازہ ترین اعداد و شمار کی بنیاد پر بتایا کہ گندم کے آٹے کی قیمت فی کلو تقریباً 190 روپے تک پہنچ چکی ہے، جو چند سال پہلے 80 سے 90 روپے کے درمیان تھی۔Also readSevere Storms & Flooding Disrupt Thanksgiving Travel in US
سابق وزیراعظم نے مزید تفصیل دی کہ پیٹرول اور این ایل جی (LPG) کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے عام آدمی پر مالی دباؤ بڑھا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تقریباً 80 سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان میں گندم کی قیمتوں کا درست نظام اور خریداری کا کوئی موثر طریقہ کار تیار نہیں کیا جا سکا، جو کہ ایک سنگین ناکامی ہے۔
گندم کی خریداری میں ظاہر ہونے والی ناکامی
گندم کے شعبے میں ہو رہی بے ضابطگیوں پر بات کرتے ہوئے شہید خاقان عباسی نے واضح کیا کہ پاکستان میں گندم کی 1.0 ملین ٹن درآمد کی گئی ہے، جبکہ کمی کا تخمینہ 2.5 سے 3 ملین ٹن تک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسانوں نے گندم فی کلو صرف 65 روپے میں بیچ دی، جس کے باوجود پنجاب صوبے نے صرف 150,000 ٹن گندم خریداری کی ہے۔
یہ مقدار اس مقررہ ٹارگٹ 3 ملین ٹن کے مقابلے میں انتہائی کم ہے جس کی حکومتی منصوبہ بندی میں ضرورت تھی۔ شہید خاقان عباسی نے اسے محض پالیسی کی ناکامی نہیں بلکہ گندم کی خریداری میں موجودہ نظام میں موجود کرپشن کا نتیجہ قرار دیا، جس کے تحت ریاستی ادارے عوامی مفادات کی بجائے منافع کمانے میں مصروف ہیں۔
چینی پالیسی اور ٹیکسوں کے خلاف اعتراضات
شہید خاقان عباسی نے چینی کی پالیسی پر بھی سخت تنقید کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی ریگولیشن نے چینی مل مالکان کو فائدہ پہنچایا ہے جبکہ عوام کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ملک میں چینی کی تولید کی صلاحیت مضبوط ہونے کے باوجود چینی کی درآمدات پر 30 فیصد ٹیکس لگایا گیا ہے، جو کہ ایک غیر منطقی فیصلہ ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ پیٹرول اور این ایل جی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عوام کی مالی حالت کو مزید انتہائی نازک بنا رہی ہیں۔ شہید خاقان عباسی نے زور دے کر کہا کہ سیاسی عدم استحکام،法治 کی کمی اور واضح پالیسیوں کی عدم موجودگی معاشی ترقی کو سست کر رہی ہے۔ انہوں نے 2018 اور 2024 کے عام انتخابات میں ہونے والے الزامی دھاندلی کو بھی ملک کی معاشی و سیاسی صورتحال بگاڑنے کا ایک بڑا سبب قرار دیا۔
مفتاح اسماعیل کا حکومتی اخراجات پر سوال
اس موقع پر سابق وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی حکومتی معاشی پالیسیوں کی کھل کر تنقید کی۔ انہوں نے پیٹرولیم لیوی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور ٹیکس دہندگان کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو اپنا خرچہ کم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ عوام پر مزید ٹیکس بوجھ ڈالے۔ انہوں نے یہ شک کا اظہار کیا کہ کیا حکومت واقعی اپنا اخراجات کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔
مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے طویل المدت اور پائیدار ترقی کے لیے کوئی واضح نقشہ راہ پیش نہیں کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت پیٹرولیم لیوی کے ذریعے 1,800 بلین روپے جمع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ عوام پر اضافی بوجھ ہوگا۔ مفتاح اسماعیل نے پی ٹی ایم این (PML-N) پر بھی الزام عائد کیا کہ وہ بار بار 'فارم 47' کے انتظامات کے ذریعے اقتدار میں آتی رہی ہے۔
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