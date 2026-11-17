شیان میں تینوں رہنماؤں کا تاریخی اجلاس عالمی امن کے لیے اہم
چین، امریکہ اور روس کے صدور کا سیان میں تاریخی اجلاس، جو عالمی امن اور اہم قوتوں کے درمیان استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہونے والا ہے۔
چین کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو یقین دہانی کرائی ہے کہ چینی صدر شی جِن پنگ ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ہونے والا یہ تین طرفہ اجلاس عالمی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چین کے جنوبی شہر شیان میں ہونے والے اے پی سی سی ایمٹ میں اس تاریخی ملاقات کو 'غور و خوض' کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔
شیان میں اجلاس کی تیاری اور مقاصد
چین، امریکہ اور روس کے سربراہان مملکت کے درمیان یہ سر سے سر ملاقات جمعرات کو شیان میں منعقد ہوگی، جو اسی ہفتے ہونے والے اے پی سی سی ایمٹ کا حصہ ہے۔ اس ملاقات کا اہم مقصد عالمی امن کو برقرار رکھنا اور بڑی قوتوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
سفید گھر نے پچھلے ہفتے اطلاع دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس اجلاس کے دوران نیوکلیائی ہتھیاروں میں کمی کے لیے کی جا رہی کوششوں کو اہمیت دیں گے۔ یہ ایک تاریخی قدم ہے جس سے عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کم ہونے کی امید ہے۔
چین کی وزارت خارجہ کی موقف بیان
چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان میائو ننگ نے بیلجنگ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ چین، روس اور امریکہ کے سربراہان کے درمیان پہلی بار ہونے والی سر سے سر ملاقات ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تینوں ممالک عالمی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے باہم تعاون کریں گے۔
میائو ننگ نے کہا کہ چین، روس اور امریکہ کے درمیان مضبوط رابطہ، اختلافات کو سمجھنا اور تعلقات کو مستحکم رکھنا تینوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ اس طرح کے تعاون سے عالمی امن اور استحکام کو فروغ ملے گا۔
نوکلیائی ہتھیاروں میں کمی کے امکانات
اس تاریخی اجلاس کے نتائج کے پیش نظر نیوکلیائی ہتھیاروں میں کمی کے لیے کی جا رہی کوششوں کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ نے طویل عرصے سے نیوکلیائی ہتھیاروں کے خاتمے کی وکالت کی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی قوتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مقابلہ عالمی نوکلیائی خطرات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس لیے شی جِن پنگ، ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوتن کی اس ملاقات کو عالمی امن کے لیے ایک سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔
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