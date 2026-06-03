شیخوپورہ میں خاتون اور بیٹی پر تیزاب حملہ: حنا پرویز بٹ نے نوٹس لے لیا

چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ نے شیخوپورہ میں خاتون اور 14 سالہ بیٹی پر تیزاب پھینکنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، اور متاثرہ خواتین کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حنا پرویز بٹ نے کہا کہ ایسڈ کنٹرول بل 2025 کے تحت سخت سزا دی جائے گی۔
چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ نے شیخوپورہ میں ایک خاتون اور اس کی 14 سالہ بیٹی پر تیزاب پھینکنے کے افسوسناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او شیخوپورہ سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم وقاص کو گرفتار کر لیا، جس نے تھانہ کوٹ عبدالمالک کی حدود میں اپنی سابقہ اہلیہ اور بیٹی پر حملہ کیا۔ تیزاب پھینکنے سے خاتون کا بازو اور جسم کے دیگر حصے جھلس گئے جبکہ کم سن بیٹی کا بازو بھی متاثر ہوا۔ متاثرہ خاتون اور بچی کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی ہے اور انہیں مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ حنا پرویز بٹ نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق متاثرہ خاتون اور بچی کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسڈ حملہ سنگین جرم ہے اور اب کوئی ملزم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ ایسڈ حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر، پنجاب حکومت نے ایسڈ کنٹرول بل 2025 منظور کیا ہے، جس کے تحت حملہ آوروں کو کم از کم 14 سال قید اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ حنا پرویز بٹ نے واضح کیا کہ یہ جرم ناقابلِ ضمانت اور ناقابلِ راضی نامہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ملزم ضمانت یا راضی نامے کے ذریعے سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسڈ کی خرید و فروخت کو سختی سے منظم کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے لیے لائسنس، شناختی کارڈ اور مکمل ریکارڈ لازمی ہے۔ متاثرہ خاتون اور بچی کو قانونی، طبی اور نفسیاتی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اس صدمے سے نکل سکیں۔ حنا پرویز بٹ نے کہا کہ خواتین اور بچیوں پر تشدد کرنے والے عبرتناک سزا کے مستحق ہیں، اور وزیراعلیٰ پنجاب کا واضح پیغام ہے کہ خواتین پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب صرف نعرہ نہیں بلکہ حکومت کا عملی مشن ہے، اور اس مشن کے تحت ہر ممکن اقدام اٹھائے جائیں گے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر خواتین کے خلاف تشدد کے خلاف سخت قوانین کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ ایسڈ حملوں کے خلاف سخت سزائیں مستقبل میں ایسے واقعات کو روکیں گی.
چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ نے شیخوپورہ میں ایک خاتون اور اس کی 14 سالہ بیٹی پر تیزاب پھینکنے کے افسوسناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او شیخوپورہ سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم وقاص کو گرفتار کر لیا، جس نے تھانہ کوٹ عبدالمالک کی حدود میں اپنی سابقہ اہلیہ اور بیٹی پر حملہ کیا۔ تیزاب پھینکنے سے خاتون کا بازو اور جسم کے دیگر حصے جھلس گئے جبکہ کم سن بیٹی کا بازو بھی متاثر ہوا۔ متاثرہ خاتون اور بچی کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی ہے اور انہیں مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ حنا پرویز بٹ نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق متاثرہ خاتون اور بچی کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسڈ حملہ سنگین جرم ہے اور اب کوئی ملزم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ ایسڈ حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر، پنجاب حکومت نے ایسڈ کنٹرول بل 2025 منظور کیا ہے، جس کے تحت حملہ آوروں کو کم از کم 14 سال قید اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ حنا پرویز بٹ نے واضح کیا کہ یہ جرم ناقابلِ ضمانت اور ناقابلِ راضی نامہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ملزم ضمانت یا راضی نامے کے ذریعے سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسڈ کی خرید و فروخت کو سختی سے منظم کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے لیے لائسنس، شناختی کارڈ اور مکمل ریکارڈ لازمی ہے۔ متاثرہ خاتون اور بچی کو قانونی، طبی اور نفسیاتی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اس صدمے سے نکل سکیں۔ حنا پرویز بٹ نے کہا کہ خواتین اور بچیوں پر تشدد کرنے والے عبرتناک سزا کے مستحق ہیں، اور وزیراعلیٰ پنجاب کا واضح پیغام ہے کہ خواتین پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب صرف نعرہ نہیں بلکہ حکومت کا عملی مشن ہے، اور اس مشن کے تحت ہر ممکن اقدام اٹھائے جائیں گے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر خواتین کے خلاف تشدد کے خلاف سخت قوانین کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ ایسڈ حملوں کے خلاف سخت سزائیں مستقبل میں ایسے واقعات کو روکیں گی
شیخوپورہ تیزاب حملہ خواتین پر تشدد پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ایسڈ کنٹرول بل 2025
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