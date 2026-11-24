شیخ حسینا 16 دسمبر کو بنگلہ دیش واپسی کا ارادہ، موت کی سزا کا سامنا
برطرف وزیراعظم شیخ حسینا نے 16 دسمبر کو بنگلہ دیش واپسی کا اعلان کیا ہے، جبکہ ان پر موت کی سزا ہے اور گرفتاری کا خطرہ لاحق ہے۔
برطرف بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینا نے انڈیا سے اپنے ملک واپسی کا ایک واضح اور حتمی تاریخ کا اعلان کیا ہے، جو ماضی کے پیچیدہ سیاسی اور قانونی تنازعات کے درمیان ہوا ہے۔ اس اعلان کے بعد ملک میں سیاسی کشیدگی میں اضافے کا اندیشہ ہے کیونکہ ان پر ماضی میں کیے جانے والے جرائم کے لیے موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ شیخ حسینا کا یہ ارادہ اس وقت سامنے آیا ہے جب وہ گزشتہ دو سال سے انڈیا میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ان کی پارٹی پر پابندی عائد ہے۔
ویکٹری ڈے پر واپسی کا ارادہ اور ایئر ٹرانسپورٹ کا مطالبہ
شیخ حسینا کے ترجمان سمیع مزمل علی نے تصدیق کی ہے کہ برطرف وزیراعظم 16 دسمبر کو بنگلہ دیش واپس آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ تاریخ بنگلہ دیش کے 1971 کے جنگِ آزادی میں پاکستان کے خلاف تاریخی فتح کی سالگرہ کے طور پر منائی جاتی ہے، جسے ملک میں 'ویکٹری ڈے' کہا جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شیخ حسینا کا یہ انتخاب کسی اتفاق سے نہیں بلکہ اس دن کے تاریخی اور علامتی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔Also readمشہور پاپ سنگر مونسن رضاز خان (بنی) کا انتقال
اس موقع پر شیخ حسینا کا مطالبہ ہے کہ انہیں انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی سے ڈھاکا لانے کے لیے سرکاری ایئر لائن 'بمن بنگالہ ایئرلائنز' کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ شیخ حسینا کو آئین کی خلاف ورزی کے تحت غیر قانونی طور پر جلاوطن کیا گیا تھا، لہذا انہیں واپس لانے کا ذمہ دار اب بنگلہ دیش کی حکومت ہے۔
قانونی خطرہ اور وزارتِ عظمیٰ کے عہدے پر پابندی
شیخ حسینا کے واپس آنے کے فیصلے کے بعد ان کے لیے قانونی خطرات انتہائی شدید ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ایک وزیر نے تصدیق کی ہے کہ اگر شیخ حسینا ملک میں قدم رکھتی ہیں تو انہیں فوری طور پر حراست میں لیا جائے گا اور قید کر دیا جائے گا۔ یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کے خلاف سنگین قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔
گزشتہ نومبر میں بنگلہ دیش کی وار کرائمز کورٹ نے شیخ حسینا کو ان کی غیر موجودگی میں موت کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے انہیں 2024 کے اس دہائی میں ہوئے طالباء کی قیادت میں ہونے والے عوامی احتجاج پر کٹھ پتلی کی طرح دباؤ ڈالنے اور طاقت کا استعمال کرنے کا مجرم ٹھہرایا تھا۔ شیخ حسینا نے ان الزامات کو انکار کیا ہے اور انہوں نے اپنی جلاوطنی سے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔
2024 کے تناؤ اور انسانی حقوق کی تشویش
اس تناظر میں بین الاقوامی اداروں کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار بھی تشویشناک ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز (UN) کی رپورٹ کے مطابق، وہ عوامی بغاوت اور فسادات جس کے نتیجے میں شیخ حسینا کو اقتدار سے ہٹایا گیا، اس دوران تقریباً 1,400 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ماضی کے واقعات کا اثر اب بھی ملک کے سیاسی ماحول پر گہرائی سے منجھلا ہوا ہے۔
شیخ حسینا نے حال ہی میں اپنا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات بحال کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد سے ملک میں تشدد کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی درخواستیں اور پریس کانفرنسیاں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ اپنی سیاسی حیثیت بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، جبکہ انہیں واپس لانے کے عمل میں کوئی رسمی مذاکرات ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نہیں ہوئے ہیں۔
حکومتی موقف اور آنے والے دنوں کا منظرنامہ
فی الحال بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے شیخ حسینا کے واپسی کے منصوبے یا انڈیا سے طیارہ بھیجنے کے مطالبے پر کوئی باقاعدہ یا تصدیق شدہ تبصرہ جاری نہیں کیا ہے۔ اس خاموشی کے باوجود، سرکاری حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ان کے واپس آنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بنگلہ دیشی حکام کا موقف ہے کہ انہیں ملک میں داخلے پر ان کے خلاف چل رہے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
16 دسمبر کو واپسی کے اس اعلان نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ آیا ملک کی موجودہ صورتحال میں ان کی واپسی کو قانونی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے تحت دیکھا جائے گا یا اسے ایک سیاسی چیلنج کے طور پر۔ مستقبل کے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی حکومت ان کے لیے فراہم کی گئی ایئر ٹرانسپورٹ کی درخواست پر کیسے ردعمل ظاہر کرتی ہے۔
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