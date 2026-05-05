شیخ محمد ادریس کی شہادت پر جے یو آئی ف کا ملک گیر احتجاج کا اعلان

جمیعت علماء اسلام فضل ( جے یو آئی ف ) نے صوبہ خیبرپختونخوا کے مردان میں آج صبح نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہونے والے معروف مذہبی اسکالر شیخ محمد ادریس کے قتل کے ردعمل میں ملک گیر احتجاج ات کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی ترجمان اسلم گھوری نے بتایا کہ پارٹی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے احکامات پر بدھ اور جمعہ کو ملک بھر میں پر امن احتجاج ات منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبائی اور ضلعی قیادت کو بڑے شہروں اور اضلاع میں احتجاج ات کی تنظیم کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ شیخ محمد ادریس کی شہادت پر گہری رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے گھوری نے کہا کہ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اور مذہبی علماء کی شہادتوں کا سلسلہ ملک کو مسلسل جھنجوڑ رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم کتنی بار علماء کرام کو سپرد خاک کریں گے؟
حکومت ہم پر مزید کتنے امتحان لے گی۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر قانون و نظم کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں ناکامی پر سخت تنقید کی اور شہریوں سے بھی احتجاجات میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاجات صرف شیخ محمد ادریس کی شہادت کے خلاف نہیں بلکہ ملک میں بڑھتے ہوئے مذہبی علماء پر حملوں کے خلاف بھی ہیں۔ جے یو آئی ف کا موقف ہے کہ ان حملوں کے پیچھے کوئی سازش ہے اور حکومت کو اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ پارٹی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ شیخ محمد ادریس کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو مذہبی علماء کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ احتجاجات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جے یو آئی ف نے احتجاجات کے حوالے سے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کر لیا ہے جس میں مختلف شہروں میں احتجاج کے مقامات اور وقت طے کیے گئے ہیں۔ پارٹی کارکنوں کو احتجاجات میں شرکت کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی پارٹی کارکنوں سے خطاب میں کہا ہے کہ وہ پر امن طریقے سے احتجاج کریں اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج صرف حکومت کی نااہلی کے خلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ملک میں قانون و نظم کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی علماء ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شیخ محمد ادریس کی شہادت سے مذہبی حلقوں میں گہرے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مختلف مذہبی تنظیموں نے بھی اس واقعہ کی مذمت کی ہے اور حکومت سے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ مذہبی علماء پر حملوں کا سلسلہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور برداشت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مذہبی علماء کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرے اور ملک میں امن و امان قائم کرے
