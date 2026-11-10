شیخ حسینہ کی پھانسی کا امکان: وکیل نے ہدایت دی، حکومت میں عدم استحکام
ملزمان کو سزائے موت دی گئی ہے اور وہ دسمبر میں واپسی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ عدالتی فیصلہ اور سیاسی کشیدگی کی تفصیلات۔
بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو 15 سالہ حکومت کے خاتمے کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات میں سزائے موت دی گئی ہے۔ ان کے وکیل ایم اے منیر الاسلام نے بدھ کو بتایا کہ اگر وہ اپنے گھر واپس آتی ہیں تو انہیں پھانسی دی جائے گی۔ سابق رہنما نے اسی ہفتے دسمبر میں واپسی کا عہد کیا تھا جبکہ وہ پناہ گزین بھارت میں قیام پذیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ واپسی پر انہیں سزائے موت دی جا سکتی ہے۔
عدالتی فیصلہ اور قانونی مراحل
دھاکہ کی ایک عدالت نے نومبر 2025 میں انہیں غائبانہ طور پر سزائے موت سنائی تھی۔ عدالت نے تین الزامات ثابت سمجھے جن میں قتل کی ترغیب دینا اور وحشیانہ کارروائیوں کو روکنے میں ناکامی شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنی اپیل کا آخری دن گنوا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس قانونی بچاؤ کا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا۔ ان کے وکیل نے عدالتی کارروائی کو یکطرفہ قرار دیا تھا۔Also readپاکستان نے سری لنکا کے خلاف افتتاحی ٹیسٹ میں 434 رنز بنائے
سابق رہنما کی پناہ گاہ اور بیانات
شیخ حسینہ اگست 2024 میں ہیلی کاپٹر سے بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ وہ پچھلے پندرہ ماہ سے وہاں مخفی رہی ہیں۔ انہوں نے بعض اوقات فون پر صحافیوں سے بات کی تھی۔ ان کی آواز کمزور اور نڈھال محسوس ہوئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس آنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے وکیل کو یہ بھی کہا کہ ان کی واپسی کو ممکن بنانے کے لیے ہندوستانی حکام سے رابطہ کریں۔
حکومتی موقف اور سیاسی کشیدگی
بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کی حکومت کے پاس فیصلہ کرنا باقی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو واپس آنے والی خطرناک صورتحال سے نمٹنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی نے ہندوستان سے ان کی حوالگی کی درخواست کی ہے۔ ہندوستان اس معاملے کو قانونی جائزہ لے رہا ہے۔ پولیس نے پچھلے مہینے بارودی سرنگوں کے حملوں میں 12 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ تمام لوگ حلقہ اقلیت سے تعلق رکھتے تھے۔
مقامی اثرات اور آنے والا مستقبل
شیخ حسینہ کی واپسی کے بعد ملک میں بے چینی پھیل سکتی ہے۔ کچھ لوگ ان کی سزائے موت کا منتظر ہیں۔ دوسرے گروہ ڈر کے مارے ہیں کہ ان کی واپسی سے نئے جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہیں ہندوستانی حکام سے رابطہ کرنا ہوگا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics