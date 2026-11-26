شیخ شہباز اور اسحق ڈار نے قاہرہ میں ٹینکر آگ میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا
وزیراعظم شہباز شریف اور معاون اعظم اسحق ڈار نے قاہرہ میں ٹینکر آگ کی تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے مصر کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
وزیراعظم پاکستان شیخ شہباز شریف اور معاون اعظم اور وزیر خارجہ سینٹر اسحق ڈار نے مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں پیش آنے والے خوفناک ٹینکر آگ کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دونوں قائدین نے اس واقعے میں جانوں کے ضیاع کو ایک ناقابل تلافی صدمہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آگ میں قیمتی انسانوں کی جانوں کا جانا ایک المیہ ہے۔
شیخ شہباز شریف نے جمعرات کی شام ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ پیغام شیئر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ قاہرہ میں ٹینکر آگ کی وجہ سے قیمتی جانوں کے جائز جانے پر گہرے المیے کا شکار ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں اور حکومت کی جانب سے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، متاثرہ خاندانوں اور مصر کے بھائی چارے والے عوام کو دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کی۔Also readکراچی میں گرمی کا رجحان اور غیر صحت مند ہوا کی کیفیت برقرار
معاون اعظم و وزیر خارجہ سینٹر اسحق ڈار نے بھی اس واقعے پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے قاہرہ کے قریب ایندھن کے ٹینکر میں آگ لگنے سے ہونے والی تباہی پر اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں، حکومت اور مصر کے بھائی چارے والے عوام کو تعزیت پیش کی۔
شیخ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ ان کی دعائیں اور خیر خواہیاں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے زخمی افراد کی جلد مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اس غم کے گھڑی میں مصر کے ساتھ کھڑا ہے۔
اسحق ڈار نے اپنی تعزیتی پیغام میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی جانے والوں کی روحوں کو جنت نوازے، زخمیوں کو جلد شفا دے اور متاثرہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے مصر کے محکمہ خارجہ کے ہیش ٹیگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں مصر کے ساتھ اکتفا نہیں بلکہ مکمل یکجہتی کے ساتھ موجود ہے۔
دونوں قیادتوں کے اس پیغام نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات کو انتہائی قربت اور بھائی چارے کا درجہ حاصل ہے۔ جب بھی کسی پڑوسی یا دوست ملک میں کوئی المیہ پیش آتا ہے تو پاکستانی قیادت فوری طور پر اپنی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ عمل دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔
اس واقعے میں اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق کئی افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے آگ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تاہم، ابھی تک متاثرہ افراد کی مکمل تعداد اور حتمی جانیں گئے افراد کی فہرست سامنے نہیں آ سکی ہے۔
مصری دارالحکومت میں اس واقعے نے سوشل میڈیا پر بھی کافی بحث کو جنم دیا ہے۔ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور دعاؤں میں شامل ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے بھی مصری حکام سے رابطہ کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
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