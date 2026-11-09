شیخ حسینہ کی نئے پاسپورٹ کی درخواست بنگلہ دیش نے مسترد کر دی
بنگلہ دیش نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کی نئے پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس سے دسمبر میں ان کی ممکنہ واپسی کے منصوبوں کو دھچکا لگا ہے۔
بنگلہ دیش نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کی جانب سے نئے پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کے اجرا کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس فیصلے سے ان کے دسمبر میں بھارت سے وطن واپس آنے کے مبینہ منصوبوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ معاملہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ڈھاکا اور نئی دہلی کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔
رائٹرز کے مطابق لندن میں قائم میٹرکس چیمبرز سے وابستہ شیخ حسینہ کے وکلا نے نئی دہلی میں بنگلہ دیش کے سفارتی مشن کو خط لکھا تھا۔ اس خط میں درخواست کی گئی کہ شیخ حسینہ کی بنگلہ دیشی شہریت اور ملک کی انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ذمہ داریوں کی بنیاد پر نئی سفری دستاویزات جاری کی جائیں۔ یہ درخواست ان کے موجودہ پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کی مبینہ منسوخی کے بعد دی گئی۔Also readDeadly blaze engulfs residential building in China, killing 14 and injuring dozens in Taiyuan
شیخ حسینہ کی درخواست کیوں مسترد ہوئی
بنگلہ دیش کی حکومت نے شیخ حسینہ کی درخواست اس بنیاد پر مسترد کی کہ وہ انہیں دہشت گرد تصور کرتی ہے۔ ریاستی وزیر برائے خارجہ امور ہمایوں کبیر کے مطابق حکومت ایسے شخص کو پاسپورٹ جاری نہیں کرے گی۔
شیخ حسینہ اگست 2024 میں طلبہ کی قیادت میں چلنے والی عوامی تحریک کے بعد بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ اس تحریک نے ان کے پندرہ سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تب سے وہ خودساختہ جلاوطنی میں بھارت میں مقیم ہیں۔
ان کے معاونین کے مطابق واپسی کی تاریخ ضروری کارروائی مکمل ہونے کے بعد اعلان کی جائے گی۔ شیخ حسینہ نے اس سے پہلے رائٹرز کو بتایا تھا کہ وہ واپس آ کر عدالت میں خود کو پیش کرنا چاہتی ہیں۔
ہمایوں کبیر کا مؤقف اور سزائے موت کا فیصلہ
ہمایوں کبیر نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ ایک مفرور مجرم ہیں اور بنگلہ دیش کا بھارت کے ساتھ فعال حوالگی معاہدہ موجود ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔
ایک خصوصی ٹربیونل نے نومبر 2025 میں شیخ حسینہ کو غیر حاضری میں سزائے موت سنائی تھی۔ الزام ہے کہ انہوں نے 2024 کی عوامی تحریک کے دوران مظاہرین کے خلاف مہلک کارروائی کا حکم دیا تھا۔ شیخ حسینہ ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہیں۔
بھارت کی وزارت خارجہ نے رائٹرز کی تبصرے کی درخواست پر فوری ردعمل نہیں دیا۔ تاہم اپریل میں وزارت نے کہا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی حوالگی کی درخواست کا جائزہ لے رہی ہے اور نئی بنگلہ دیشی حکومت کے ساتھ تعمیری بات چیت چاہتی ہے۔
عوامی لیگ پر پابندی اور ممکنہ سیاسی اثرات
شیخ حسینہ کی عوامی لیگ، جو کبھی بنگلہ دیش کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، ان کے اقتدار سے علیحدگی کے بعد کالعدم قرار دی گئی۔ اس جماعت کے کئی رہنما اور کارکن جیل میں ہیں جبکہ دیگر جلاوطن ہو چکے ہیں۔
رائٹرز کے مطابق شیخ حسینہ کو عوام کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے۔ تاہم ان کی ممکنہ واپسی سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کر سکتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کئی برسوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد استحکام بحال کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
شیخ حسینہ کی بھارت سے ممکنہ روانگی ڈھاکا اور نئی دہلی کے تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت خراب ہوئے تھے جب بھارت نے انہیں اقتدار چھوڑنے کے بعد پناہ دی تھی۔
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