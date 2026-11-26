شیرا رائے دو سال بعد تین گانوں کے ای پی کے ساتھ انڈسٹری میں واپسی کے لیے تیار
پاکستانی ٹرانس جینڈر فنکارہ شیرا رائے دو سال کے وقفے کے بعد تین گانوں پر مشتمل ای پی کے ساتھ واپسی کر رہی ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس لاہور میں 10 دسمبر کو طے ہے۔
پاکستانی ٹرانس جینڈر اداکارہ، گلوکارہ اور پروڈیوسر شیرا رائے دو سال کے وقفے کے بعد تفریحی صنعت میں واپسی کی تیاری کر رہی ہیں۔ شیرا رائے نے تین گانوں پر مشتمل ایک توسیعی ای پی کا اعلان کیا ہے، جس کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ان کی پریس کانفرنس لاہور میں 10 دسمبر کو منعقد ہونی ہے، جبکہ البم کا ٹیزر بھی جلد جاری ہونے کی توقع ہے۔
شیرا رائے کے مطابق ان کا ماضی کا ایک کام مقامی باکس آفس پر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قطر کا رخ کیا، جہاں وہ کچھ عرصہ شہرت اور عوامی توجہ سے دور رہیں۔ اسی دوران انہوں نے ایک گانا بھی ریکارڈ کیا۔Also readپنجاب ضمنی انتخابات؛ یہ امپائر کو ملا لیں تو بھی نہیں جیت سکتے، عمران خان - ایکسپریس اردو
شیرا رائے کی واپسی کا فیصلہ کیسے ہوا
شیرا رائے نے جولائی 2026 میں پاکستان واپسی کے بعد کئی پیشہ ورانہ پیشکشیں حاصل کیں، تاہم ابتدا میں وہ انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ بعد ازاں انہوں نے دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتیں کہ انہیں ایسی فنکارہ کے طور پر یاد رکھا جائے جو شوبز میں آئی مگر خاموش کروا دی گئی۔
شیرا رائے نے واضح کیا کہ وہ اپنی ٹرانس کمیونٹی کی آواز ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ لوگ انہیں ایسی شیرا رائے کے طور پر یاد نہ رکھیں جو آئی تو سہی مگر دنیا نے اسے دبا کر خاموش کر دیا۔ ان کے بقول ای پی کا فیصلہ اس وقت ہوا جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہی ای پی کا عنوان منتخب کیا ہے۔
نئے گانوں کا موضوع اور تخلیقی ٹیم
شیرا رائے کے نئے ای پی کے گانے ان کے پچھلے کاموں سے مختلف موضوعات پر مبنی ہیں۔ ان کے پچھلے زیادہ تر گانے محبت، خوشی اور حوصلہ افزائی پر مرکوز تھے، جبکہ نئے گانے اداسی، حساسیت اور جذباتی تجربات کو بیان کرتے ہیں۔
ہر گانا مختلف میوزک ڈائریکٹرز اور موسیقاروں کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ ہر ٹریک کی اپنی میوزک ویڈیو اور کہانی ہوگی۔ شیرا رائے نے تصدیق کی ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ویڈیوز کی تیاری جاری ہے۔
لاہور پریس کانفرنس اور آئندہ شیڈول
شیرا رائے کی لاہور میں 10 دسمبر کو پریس کانفرنس شیڈول ہے، جس میں ای پی سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ البم کا ٹیزر بھی جلد جاری کیا جانا ہے۔
ای پی کے تینوں گانوں کی ویڈیوز کی تکمیل کے بعد ہی ان کی مکمل ریلیز کا شیڈول واضح ہوگا۔ شیرا رائے کی واپسی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب وہ خود کو اپنی کمیونٹی کی آواز کے طور پر پیش کر رہی ہیں اور اپنی نئی تخلیقات کے ذریعے جذباتی موضوعات کو سامنے لا رہی ہیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at SAMAATV
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment