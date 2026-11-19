شینزن اجلاس: شی جن پنگ، ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوتن نے امن کی بیان پر دستخط کیے
چین، امریکہ اور روس کے صدور نے شینزن میں تاریخی تین طرفہ اجلاس کے بعد جو بیان جاری کیا ہے جس میں نیوکلیر جنگ کے خلاف مشترکہ موقف اپنایا گیا ہے۔
چینی صدر شی جن پنگ ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 20 نومبر 2026 کو چین کے شہر شینزن میں ایک غیر معمولی تین طرفہ قومی سربراہی اجلاس میں حصہ لیا اور مشترکہ طور پر ایک علامتی 'امن بیان' پر دستخط کیے۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت تینوں عظیم نیوکلر طاقتوں نے یہ عہد کیا کہ ایٹمی جنگ کبھی نہیں لڑی جانی چاہیے، حالانکہ اس بیان میں ایسے کسی طویل مدتی ہتھیاروں کے کنٹرول کے لیے مذاکرات کا ذکر نہیں کیا گیا جو امریکہ کی جانب سے سالوں سے مانگا جا رہا تھا۔
نیوکلیر اخراج کے نئے معاہدے کی تفصیلات
اس مشترکہ بیان میں تینوں قیادتوں نے واضح طور پر اس بات پر زور دیا کہ ایٹمی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہو سکتا اور اسے کبھی شروع نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایٹمی خطرے کو کم کرنے اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بات چیت کرنے کا بھی اعلان کیا۔ تاہم، اس اعلان میں کسی تین طرفہ نیوکلیر ہتھیاروں کے اخراج کے معاہدے پر کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی وزارت سے لے کر ایک مستقل مطالبہ رہا ہے، جسے چین نے ہمیشہ مسترد کیا ہے کیونکہ وہ دوسری طاقتوں کے مقابلے میں چین کے ہتھیاروں کے ذخائر کو کہیں کم جانتا ہے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
بین الاقوامی ردعمل اور سیاسی تجزیات
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس معاہدے کی تعریف کی اور دعویٰ کیا کہ یہ ریکارڈ بنانے والا موقع تھا، جبکہ سینیٹر چارلس شمر نے اسے امریکہ کے خلاف خیانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی شرمناک کارنامہ ہے جو مستقبل میں یاد رکھا جائے گا۔ لندن کے شاہی یونائیٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر جان اییل نے اسے روس کے لیے ایک سفارتی کامیابی قرار دیا، جس میں ولادیمیر پوتن نے اپنے تنہائی کے دور کا اختتام کیا، جبکہ جرمن چانسلر فریڈرک میروز نے خبردار کیا کہ یالٹا طرز کی پالیسی امن نہیں لائے گی۔
امن کے نئے اصول اور اقوام متحدہ کی اصلاحات
اس معاہدے میں اقوام متحدہ میں اصلاحات کو آگے بڑھانے، تمام ممالک کے لیے ایندھن کی فراہمی میں اضافے، اور بین الاقوامی عدالتوں میں سرکاری افسران کی مصونیت کو برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا، جو کہ بین الاقوامی قانون کی نوعیت میں ایک نمایاں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے بعد میں پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ اس بیان میں طے شدہ مقاصد بہت بلند نہیں تھے اور نہ ہی کوئی زبردستی نافذ کی جائے گی، حالانکہ اس میں یوکرین جنگ کا کوئی براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، جس سے مغربی اتحادیوں میں شدید ناراضگی پائی گئی۔
منصوبہ بندی اور مستقبل کے اقدامات
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بتایا کہ تینوں ممالک کی جانب سے 'امن اجلاس' کے بعد کامیابی کی سطح پر مسلسل رابطے جاری رہیں گے اور استراتیجی ارادوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ وہ 21 نومبر 2026 کو وائٹ ہاؤس واپس لوٹ رہے ہیں اور امریکہ میں جمعہ کو دوپہر 12 بجے ایک پریس کانفرنس کا اعلان کیا۔
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