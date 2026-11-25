شین ٹیٹ کا سری لنکا ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی باولرز کی کارکردگی پر اظہارِ اطمینان
پاکستان کے باؤلنگ کوچ شین ٹیٹ نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں باولرز کی غیر معمولی محنت اور ٹیم کی دماغی مضبوطی کو سراہا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ شین ٹیٹ نے سری لنکا کے خلاف حال ہی میں کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی باؤلرز کی کوششوں اور ان کے جذبے کو سراہا ہے۔ انہوں نے ٹیم کی جانب سے دی گئی محنت اور عزم کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ باؤلنگ لائن اپ نے مشکل حالات میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
شین ٹیٹ نے سری لنکا کے خلاف باؤلنگ کے تاثرات کا جائزہ لیا
پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے پوڈکاسٹ پروگرام 'سٹریٹ ڈرائیو' میں سلیم بٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شین ٹیٹ نے سیریز کے اہم موڑوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ دونوں ٹیسٹ میچوں کا تیسرا دن پاکستانی باؤلرز کے لیے انتہائی چیلنجنگ ثابت ہوا۔ تاہم، انہوں نے باؤلرز کی ذہنی مضبوطی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، خاص طور پر دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے اننگز کے دوران جب ٹیم نے ایک باؤلر کی عدم دستیگی کے باؤنڈریز کو کنٹرول کیا۔Also readADB Approves $250M Loan for Pakistan's PPP Reforms
شین ٹیٹ نے ریاض اللہ کے بارے میں بھی بات کی اور واضح کیا کہ پہلے ٹیسٹ کے بعد انہیں آرام دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دوسرے میچ میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیڈ کوچ کا ٹریننگ پروگرام بہتر بنانے میں مثبت کردار ادا ہوا ہے۔
امیر جمال کی فٹنس اور باؤلنگ سپیلز کا تفصیلی جائزہ
شین ٹیٹ نے امیر جمال کی جسمانی توجہ اور باؤلنگ کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آل راؤنڈر امیر جمال انتہائی فٹ ہیں اور وہ لمبے لمبے اسپیلز باؤنڈری کرنے میں ماہر ہیں۔ ان کی اس بات پر زور دیا گیا کہ باؤلر کی فٹنس سیریز کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔
ای او ڈی سیریز میں باؤلنگ کمبینیشن کی حکمت عملی کا اہم کردار
ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے حوالے سے شین ٹیٹ نے نصیر شاہ، شہین شاہ آفریدی اور ہارس رئوف کے پارٹنرشپ کی تعریف کی۔ ان کا ماننا ہے کہ ان تینوں باؤلرز کا مجموعی اثر ٹیم کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس کمبینیشن نے اپنی رفتار اور ٹیکٹکس کے ذریعے حریف ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا۔
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