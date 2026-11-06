شین ٹیٹ کا پاکستانی باؤلرز کے حوالے سے اعتماد کا اظہار اور سری لنکا سیریز کی تیاریوں پر روشنی
پاکستان کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ شین ٹیٹ نے سری لنکا کے خلاف آنے والی ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ بابراعظم اور غازی غوری کا اسکواڈ میں شمولیت۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے باؤلنگ کوچ شین ٹیٹ نے سری لنکا کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے اہم تبصرہ کرتے ہوئے پاکستانی باؤلنگ اٹیک کے حوالے سے اپنی مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ سیریز نو نومبر سے شروع ہونے والی ہے جس میں پاکستانی ٹیم کو گھر پر میزبان ٹیم کا سامنا کرنا ہے۔ شین ٹیٹ نے پی سی بی ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی کرکٹ سے ہٹ کر مقامی کرکٹ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھنا ایک شاندار تجربہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہ دیکھا کہ بہت سے نوجوان کھلاڑیوں نے سری لنکا کے خلاف پریکٹس میچز میں حصہ لیا اور ان کی کارکردگی انتہائی قابل ستائش تھی۔ شین ٹیٹ جو اپنی رفتار کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور تھے انہوں نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سری لنکن ٹیم کو بیٹنگ لائن اپ میں گہرائی حاصل ہے اور یہ ان کی مضبوطی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ سری لنکا ایک باصلاحیت ٹیم ہے لیکن پاکستانی باؤلرز میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس پریکٹس سیشن میں شامل ہونے والے نمایاں کھلاڑیوں میں سلیم علی آغا، سعود شکیل، محمد عباس، رضاللہ اور عارف منہاس شامل تھے۔ تمام گرن شائرز کے کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں دو گھنٹے تک مستقل محنت کی اور اپنی باؤلنگ تکنیک میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ یہ سیشن انتہائی مفید رہا کیونکہ اس سے کھلاڑیوں کو نئے ہتھیاروں سے آگاہی مل سکی۔ کپتان بابراعظم اور غازی غوری آج اسکواڈ میں شامل ہونے والے ہیں۔ بابراعظم نے حال ہی میں لاہور وائٹس کی نمائندگی کی ہے جبکہ غازی غوری نے کراچی بلیوز کے لیے کھیلا ہے۔ اس کے علاوہ ابو ظبی ٹی ٹوینٹی میچز میں پاکستانی کھلاڑیوں کے شرکت کا امکان بھی ہے۔ پی سی بی کے تسلی بخش Settlement کے بعد یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ کھلاڑیوں کو ان ٹورنامنٹس میں حصہ لینے کی اجازت مل سکتی ہے۔ یہ قدم کھلاڑیوں کے تجربے کو بڑھانے اور انہیں مختلف حالات میں کھیلنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ کی مستقبل کی روشنی ان نوجوان کھلاڑیوں میں نظر آ رہی ہے جو مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ کوچ شین ٹیٹ کا کہنا تھا کہ باؤلنگ اٹیک میں تنوع ہے اور تمام فارمیٹس میں یہ اٹیک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نوجوان کھلاڑیوں کی تیاری سے خوش ہیں اور امید ہے کہ یہ سیریز میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ٹیم کی مجموعی کارکردگی پر ان کا اعتماد ہے اور وہ جانتے ہیں کہ سخت محنت کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور سب کچھ پرامن طریقے سے جاری ہے۔ کوچز کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی ذہنی تیاری بھی بالکل ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سیریز پاکستانی کرکٹ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں ٹیم کی صلاحیتوں کا تعین ہوگا۔ کھلاڑی اس موقع کو غنیمت سمجھیں گے اور اپنے بہترین کھلاڑی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی ٹیم کی تاریخ میں یہ سیریز یادگار ثابت ہو سکتی ہے اگر کھلاڑی اپنا بہترین فارم برقرار رکھتے ہیں۔ کوچ شین ٹیٹ کا تقرر ٹیم کے لیے ایک بڑا اضافہ ثابت ہوا ہے اور ان کی رہنمائی میں ٹیم نے بہتری دکھائی ہے۔ وہ کھلاڑیوں کی تکنیک کو بہتر بنانے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید کرکٹ میں تکنیکی مہارت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستانی باؤلرز کو اپنی رفتار اور ٹیکنیک کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سری لنکن بیٹرز کو مشکل میں ڈال سکیں۔ ٹیم مینجمنٹ کا فرض ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو مناسب مواقع فراہم کرے۔ کوچز کا کہنا ہے کہ وہ تمام کھلاڑیوں کو مواقع دیں گے اگر وہ تیاریوں میں شامل ہیں۔ سری لنکن ٹیم کا بیٹنگ لائن اپ مضبوط ہے لیکن پاکستانی باؤلرز اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کھلاڑیوں کا اعتماد بلند ہے اور وہ اپنی ٹیم کے شاندار نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سیریز کرکٹ پرستوں کے لیے بہت دلچسپ ثابت ہوگی کیونکہ دونوں ٹیمیں خوبصورت کھیل پیش کر سکتی ہیں۔ پاکستانی ٹیم کی تیاریوں کا مشاہدہ کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیم بہتر حالت میں ہے۔ کوچز کا کام کرنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ کھلاڑی خود بخود محنت کر رہے ہیں۔ یہ ٹیم کا ایک اہم دور ہے جہاں انہیں ثابت کرنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کھیل سکتے ہیں۔ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے یہ موقع ان کی کرکٹ کی کیریئر کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے باؤلنگ کوچ شین ٹیٹ نے سری لنکا کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے اہم تبصرہ کرتے ہوئے پاکستانی باؤلنگ اٹیک کے حوالے سے اپنی مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ سیریز نو نومبر سے شروع ہونے والی ہے جس میں پاکستانی ٹیم کو گھر پر میزبان ٹیم کا سامنا کرنا ہے۔ شین ٹیٹ نے پی سی بی ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی کرکٹ سے ہٹ کر مقامی کرکٹ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھنا ایک شاندار تجربہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہ دیکھا کہ بہت سے نوجوان کھلاڑیوں نے سری لنکا کے خلاف پریکٹس میچز میں حصہ لیا اور ان کی کارکردگی انتہائی قابل ستائش تھی۔ شین ٹیٹ جو اپنی رفتار کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور تھے انہوں نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سری لنکن ٹیم کو بیٹنگ لائن اپ میں گہرائی حاصل ہے اور یہ ان کی مضبوطی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ سری لنکا ایک باصلاحیت ٹیم ہے لیکن پاکستانی باؤلرز میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس پریکٹس سیشن میں شامل ہونے والے نمایاں کھلاڑیوں میں سلیم علی آغا، سعود شکیل، محمد عباس، رضاللہ اور عارف منہاس شامل تھے۔ تمام گرن شائرز کے کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں دو گھنٹے تک مستقل محنت کی اور اپنی باؤلنگ تکنیک میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ یہ سیشن انتہائی مفید رہا کیونکہ اس سے کھلاڑیوں کو نئے ہتھیاروں سے آگاہی مل سکی۔ کپتان بابراعظم اور غازی غوری آج اسکواڈ میں شامل ہونے والے ہیں۔ بابراعظم نے حال ہی میں لاہور وائٹس کی نمائندگی کی ہے جبکہ غازی غوری نے کراچی بلیوز کے لیے کھیلا ہے۔ اس کے علاوہ ابو ظبی ٹی ٹوینٹی میچز میں پاکستانی کھلاڑیوں کے شرکت کا امکان بھی ہے۔ پی سی بی کے تسلی بخش Settlement کے بعد یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ کھلاڑیوں کو ان ٹورنامنٹس میں حصہ لینے کی اجازت مل سکتی ہے۔ یہ قدم کھلاڑیوں کے تجربے کو بڑھانے اور انہیں مختلف حالات میں کھیلنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ کی مستقبل کی روشنی ان نوجوان کھلاڑیوں میں نظر آ رہی ہے جو مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ کوچ شین ٹیٹ کا کہنا تھا کہ باؤلنگ اٹیک میں تنوع ہے اور تمام فارمیٹس میں یہ اٹیک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نوجوان کھلاڑیوں کی تیاری سے خوش ہیں اور امید ہے کہ یہ سیریز میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ٹیم کی مجموعی کارکردگی پر ان کا اعتماد ہے اور وہ جانتے ہیں کہ سخت محنت کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور سب کچھ پرامن طریقے سے جاری ہے۔ کوچز کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی ذہنی تیاری بھی بالکل ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سیریز پاکستانی کرکٹ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں ٹیم کی صلاحیتوں کا تعین ہوگا۔ کھلاڑی اس موقع کو غنیمت سمجھیں گے اور اپنے بہترین کھلاڑی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی ٹیم کی تاریخ میں یہ سیریز یادگار ثابت ہو سکتی ہے اگر کھلاڑی اپنا بہترین فارم برقرار رکھتے ہیں۔ کوچ شین ٹیٹ کا تقرر ٹیم کے لیے ایک بڑا اضافہ ثابت ہوا ہے اور ان کی رہنمائی میں ٹیم نے بہتری دکھائی ہے۔ وہ کھلاڑیوں کی تکنیک کو بہتر بنانے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید کرکٹ میں تکنیکی مہارت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستانی باؤلرز کو اپنی رفتار اور ٹیکنیک کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سری لنکن بیٹرز کو مشکل میں ڈال سکیں۔ ٹیم مینجمنٹ کا فرض ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو مناسب مواقع فراہم کرے۔ کوچز کا کہنا ہے کہ وہ تمام کھلاڑیوں کو مواقع دیں گے اگر وہ تیاریوں میں شامل ہیں۔ سری لنکن ٹیم کا بیٹنگ لائن اپ مضبوط ہے لیکن پاکستانی باؤلرز اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کھلاڑیوں کا اعتماد بلند ہے اور وہ اپنی ٹیم کے شاندار نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سیریز کرکٹ پرستوں کے لیے بہت دلچسپ ثابت ہوگی کیونکہ دونوں ٹیمیں خوبصورت کھیل پیش کر سکتی ہیں۔ پاکستانی ٹیم کی تیاریوں کا مشاہدہ کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیم بہتر حالت میں ہے۔ کوچز کا کام کرنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ کھلاڑی خود بخود محنت کر رہے ہیں۔ یہ ٹیم کا ایک اہم دور ہے جہاں انہیں ثابت کرنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کھیل سکتے ہیں۔ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے یہ موقع ان کی کرکٹ کی کیریئر کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
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