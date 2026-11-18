شی جین پنگ نے ٹرمپ اور پوٹن کے لیے تہوار کا اہتمام کیا
چینی صدر شی جین پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان تاریخی ملاقات کا اہتمام کیا ہے جو اے پی ای سی فورم کے دوران ہوگی۔
چین ی صدر شی جین پنگ جمعرات کی شام کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی میزبانی کریں گے۔ یہ تاریخی تین طرفہ سربراہی ملاقات ایشیا پیسیفک اکانومک کوآپریشن یا اے پی ای سی فورم کے دوران منعقد ہوگی۔ یہ فورم ریاستہائے متحدہ، چین اور روس سمیت پسیفک ریم کے آس پاس 21 معیشتوں پر مشتمل ہے۔
تاریخی سربراہی ملاقات کے اہم نکات
شی جین پنگ، ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کا یہ سنگین دور دراز کے مسائل پر بحث کا پہلا موقع ہے۔ عالمی سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ ملاقات بین الاقوامی تناؤ کو کم کرنے یا بڑھانے کا تعین کر سکتی ہے۔ دونوں صدر کے لیے یہ موقع ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور ممکنہ اتحاد تلاش کرنے کا ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
یوکرین بحران اور عالمی اختلافات
واشنگٹن نے ابتدا میں ظاہر کیا تھا کہ یوکرین کو بحث کی میز پر نہیں لایا جائے گا۔ تاہم، ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد ازاں اعلان کیا کہ یوکرین کی جنگ اس مذاکرات کے ایجنڈا کا اہم حصہ ہوگی۔ اس فیصلے نے عالمی سیاسی حلقوں میں حیرانی پیدا کی ہے کیونکہ شی جین پنگ اس تنازعہ کو چین کا مسئلہ نہیں مانتے ہیں۔
بیجنگ نے اب تک روسی حملے کی مذمت کرنے سے گریز کیا ہے۔ اس کے باوجود، کرملن نے تصدیق کی ہے کہ ایجنڈا حتمی طور پر طے نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت یوکرین کے معاملات کو نظر انداز کرنا ناممکن ہوگا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس ملاقات کا کل وقتی دورانیہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا۔
خطے میں اثرات اور عالمی اثر و رسوخ
اس اہم اجتماع سے یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ تین طاقتور لیڈرز دنیا کے اثر و رسوخ کے دائرے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان خدشات میں یوکرین کے مستقبل کا تعین کرنے کا امکان شامل ہے جس میں کیف یا یورپ سے بغیر مشورہ کیے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔
یہ ملاقات روس کے یوکرین میں سالہا سال پر محیط جارحانہ حملے کے دوران رونمائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ، ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اپنے تنازعے میں بھی الجھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام عوامل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شی جین پنگ مشرقی ایشیا میں چین کے اثر و رسوخ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔
سیاسی تاثرات اور مستقبل کے اقدامات
شی جین پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا انفرادی طور پر ائیرپورٹ پر استقبال کرتے ہوئے دہائیوں پرانے رواج کو توڑ دیا ہے۔ اس عمل کو مثبت اور تعمیری بات چیت کا نشان بتایا گیا ہے۔ یہ اقدام ان سیاسی پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے جو ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں عالمی امن و استحکام کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
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