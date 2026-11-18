شی جن پنگ اور ولادیمر پوٹن کے درمیان شنژن میں اہم ملاقات
چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمر پوٹن نے شنژن میں ملاقات کی جس میں یوکرائن، نیو کلیئر ڈس آرمنٹ اور عالمی امن کے امور پر بات چیت ہوئی۔
چینی لیڈر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمر پوٹن نے بدھ کو جنوبی چین کے شہر شنژن میں اہم ملاقات کا آغاز کیا، جو ہفتہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تاریخی تین طرفہ سمٹ سے ایک دن پہلے ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے عالمی امن اور بڑی طاقتوں کے تعلقات میں استقامت کو یقینی بنانے پر گہری بات چیت کی۔ یہ ملاقات اے پی سی ایف (APEC) میٹنگ کے سائیڈ لائنز میں ہوئی، جہاں دونوں قیادت نے بین الاقوامی تعلقات میں ہونے والے تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔
تاریخی سمٹ اور یوکرائن کی صورتحال
ہفتہ کو ہونے والی اس تین طرفہ سمٹ نے یوکرائن کے مستقبل کے حوالے سے عالمی سطح پر خدشات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ تینوں طاقتور رہنماؤں کے ذریعے فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ واشنگٹن نے ابتدا میں اشارہ دیا تھا کہ یوکرائن کو اس سمٹ میں زیر بحث نہیں لانے کا ارادہ ہے، کیونکہ شی جن پنگ اس مسئلے کو چینی سوال نہیں مانتے۔ تاہم، ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد ازاں بیان دیا کہ یوکرائن کی صورتحال بھی بات چیت کا حصہ ہوگی۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی طاقتوں کے درمیان سفارتی گفتگو میں نئے پہلو متعارف ہو رہے ہیں۔Also readRubio dismisses imminent attack threat to Washington after Iran plot report
جوہری ہتھیاروں اور ایران کے مسئلے پر گفتگو
واشنگٹن کے مطابق، افریقہ جنگ اور نیو کلیئر ڈس آرمنٹ (nuclear disarmament) بھی اہم تقاضوں میں شامل ہیں۔ یہ بات اس وقت اہمیت اختیار کرتی ہے جب امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں پر دوطرفہ معاہدہ فبروری میں ختم ہو چکا ہے۔ بیجنگ نے طویل عرصے سے موقف اپنایا ہے کہ امریکہ اور روس کو اپنی عظیم جوہری افواج کو کم کرنے کے بعد ہی چینی ذخائر پر بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صرف ان حالات میں بات چیت کے لیے تیار ہے جب باقی بڑی طاقتیں اپنی نیو کلیئر صلاحیتوں میں کمی لاتے ہیں۔
ولادیمر پوٹن کی مغربی پابندیوں پر تنقید
ولادیمر پوٹن مغربی پابندیوں پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پابندیاں روس کی معیشت کو تباہ کرنے یا اس کی ترقی کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ اے پی سی ایف کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوجی اور سیاسی خطرات بڑھ رہے ہیں، جس کے لیے اتحاد اور بات چیت کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے عائد پابندیاں مقابلہ کرنے والی معیشتوں کو مکمل طور پر روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ روسی ذرائع کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے توانائی اور مالیات کے موضوعات پر بھی گفتگو کی۔
شی جن پنگ کی معاشی اصلاحات اور تجارتی پالیسی
شی جن پنگ نے اے پی سی ایف کے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے چینی معیشت میں گہری اصلاحات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف کم کرنا، رسائی کو وسعت دینا اور ریگولیشنز کو بہتر بنانا ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ بیان اس دوران سامنے آیا جب امریکہ نے سنگاپور، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے لیے ایڈوانس اے آئی چپس کی ترسیل پر سخت پابندیاں عائد کر دیں ہیں۔ سنگاپور نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ وہ معیاری کمپنیوں کے لیے 'قابل اعتماد رسائی' کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوب مشرقی ایشیا کی دورہ اور دیگر ملاقاتیں
ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو فیلیپائن میں موجود تھے، جہاں انہوں نے کواڈ (Quad) کے رہنماؤں - آسٹریلیا، جاپان اور بھارت - سے ملاقات کی۔ یہ ان کے دوسرے دور کے دوران پہلا موقع تھا جب یہ چاروں رہنما اکٹھے ہوئے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ شنژن میں ولادیمر پوٹن اور کم جونگ ان سے ایک طرفہ مذاکرات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ریٹو روبیو نے مانیلا میں کہا کہ شمالی کوریا کے مسئلے کا واحد حل ان کے ساتھ براہ راست بات چیت ہے۔ فیلیپائن میں تقریباً 2000 لوگوں نے ٹرمپ کے خلاف احتجاج بھی کیا۔
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