شی جنپنگ اور ابوظہبی کے ولی عہد کی بیجنگ میں ملاقات، دوطرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ پر تبادلہ خیال

چین کے صدر اور ابوظہبی کے ولی عہد کی بیجنگ میں ملاقات، جس میں دوطرفہ تعلقات، مشرق وسطیٰ کی صورت حال اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
چین کے صدر شی جنپنگ اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد خالد بن زائد النہیان کے درمیان بیجنگ میں اہم ملاقات ہوئی جس میں دوطرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورت حال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، متحدہ عرب امارات کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بیجنگ پہنچا تھا جس کی قیادت ابوظہبی کے ولی عہد کر رہے تھے۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔
صدر شی جنپنگ نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات چین کا ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اعتماد، عملی تعاون اور عوامی سطح پر روابط میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے چین اور یو اے ای کے درمیان ایک مضبوط، متحرک اور مستحکم شراکت داری قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا، جس میں توانائی، سرمایہ کاری، تجارت، سائنس و ٹیکنالوجی، تعلیم، سیاحت اور سول ایوی ایشن جیسے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔
اس کے علاوہ، دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور برکس جیسے عالمی پلیٹ فارمز پر باہمی رابطہ اور تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا، جس کا مقصد پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینا، ایک مشترکہ اور جامع سیکیورٹی ڈھانچے کی تشکیل کرنا، تمام ممالک کی خودمختاری اور سالمیت کا احترام کرنا، اور کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنا ہے۔ صدر شی جنپنگ نے عالمی قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ بین الاقوامی نظام کو اقوام متحدہ کے تحت مضبوط بنایا جانا چاہیے، نیز قانون کے یکساں اطلاق کو یقینی بنایا جائے تاکہ دنیا جنگل کے قانون کی طرف نہ جائے۔
انہوں نے ترقی اور سلامتی کو ایک دوسرے سے منسلک قرار دیتے ہوئے خطے کے ممالک کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ معاشی ترقی اور امن دونوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے مشرق وسطیٰ کے بحران کے حل کے لیے چین کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا اور کہا کہ وہ جنگ بندی کے قیام، خطے میں امن کی بحالی، بین الاقوامی بحری راستوں کے تحفظ اور عالمی معیشت و توانائی کے استحکام کے لیے چین کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں گے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ یو اے ای میں موجود چینی شہریوں اور اداروں کی سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا اور دونوں ممالک موجودہ علاقائی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی مفادات کے تحفظ، اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، اور عالمی امن و استحکام کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا۔ اس سے قبل امریکی حکام نے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری کے حوالے سے 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اس ملاقات کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔
اس کے علاوہ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی ختم ہو گئے، جس میں امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے بھی شرکت کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی موجود ہے، اور دونوں ممالک نے اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
چین اور یو اے ای کے درمیان اس طرح کی ملاقاتیں نہ صرف دوطرفہ تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ عالمی سطح پر تعاون اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک مثبت مثال بھی قائم کرتی ہیں۔
