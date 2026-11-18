صائمہ خودکشی: دوسری شادی کی جھوٹی خبر پر خاتون نے کالے پتھر کا پانی پی لیا
کراچی کے علاقے سفورا عبداللہ شاہ غازی گوٹھ میں صائمہ نے دوسری شادی کی جھوٹی اطلاع ملنے پر خودکشی کر لی۔ شوہر فیاض احمد نے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا۔
کراچی کے علاقے سفورا عبداللہ شاہ غازی گوٹھ میں ایک 32 سالہ خاتون نے دوسری شادی کی جھوٹی اطلاع سن کر شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر لی۔ متوفیہ صائمہ نے اپنے شوہر فیاض احمد سے کوئی وضاحت کئے بغیر زہریلی چیز کالے پتھر کا پانی پی لیا جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ رہ سکیں۔
واقعے کی تفصیلات اور واقعات کا سلسلہ
میڈیکل رپورٹس کے مطابق مقتولہ کی شناخت 32 سالہ صائمہ زوجہ فیاض احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو دو بچوں کی ماں تھیں اور ان کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا۔ واقعہ جی 17 بس اسٹاپ کے قریب واقع بلاک بی مکان نمبر بی/45 میں پیش آیا جہاں صائمہ نے زہریلی چیز کھا کر اپنی زندگی کا اختتام کیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح ہسپتال منتقل کی گئی جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئی۔Also readJapan Exports Jump 20.5% in Oct, Beats Forecasts
مشتبہ شخص کا کردار اور تفتیشی حقائق
سچل تھانے کے ڈیوٹی آفیسر نے بتایا کہ مقتولہ کو کسی جاننے والے نے آ کر اطلاع دی کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے جس پر وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو گئیں۔ اطلاع ملنے کے بعد صائمہ نے اپنے شوہر سے کوئی پوچ گچھ نہیں کی بلکہ فوری طور پر کالے پتھر کا پانی پی لیا جس سے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب صائمہ کی حالت بگڑی تو ان کا شوہر فیاض احمد گھر پہنچ گیا۔
شوہر کی جانب سے پوسٹ مارٹم سے انکار
شوہر فیاض احمد نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں دوسری شادی کی اطلاع ملی ہے جس پر فیاض احمد نے دعویٰ کیا کہ کسی نے غلط خبر دی ہے اور انہوں نے کوئی شادی نہیں کی ہے تاہم اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور خاتون کچھ ہی دیر بعد انتقال کر گئیں۔ ڈیوٹی آفیسر کے مطابق متوفیہ کے شوہر فیاض احمد نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا جس کے بعد پولیس نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی۔
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