صابرہ علی کا انتقال شدہ والدہ کے حوالے سے جذباتی پیغام اور یادیں
پاکستانی اداکارہ صابرہ علی نے اپنی مرحومہ والدہ کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ایک جذباتی پیغام شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کتنی گہری فکر میں رہتیں اور بچوں کی واپسی کا انتظار کرتی تھیں۔
پاکستان کی مشہور اداکارہ صابرہ علی نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ایک انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والا پیغام شیئر کیا، جس میں انہوں نے اپنی انتقال شدہ والدہ کے لیے اپنی عقیدت اور رنجیدگی کا اظہار کیا۔ اس پیغام میں انہوں نے اپنی والدہ کی وہ عادتوں کو یاد کیا جس میں وہ اپنی اولاد کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے گھنٹوں تک گھر کے بیالکنی پر گزاریں۔ صابرہ علی نے اس موقع پر اپنے الفاظ کے ذریعے یہ احساس دلوایا کہ والدین، خاص طور پر ماؤں کا بچوں پر ہوتا ہے اور یہ محبت کتنی بے لوث اور گہری ہوتی ہے، جو اکثر وقت گزرنے کے بعد ہی اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔
انسٹاگرام پر شیئر کردہ جذباتی پیغام اور اصل اقتباس
صابرہ علی نے اپنے انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے ایک پرانی پوسٹ کو دوبارہ شیئر کیا، جس میں والدین، خاص طور پر ماؤں کی غیر مشروط محبت اور ان کی بے پناہ پریشانی کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اس پوسٹ کے اردو متن میں ایک ایسی جملہ درج تھا جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جن لوگوں کی قبور سال میں ایک بار دیکھی جاتی ہیں، وہ بچوں کے صرف دس منٹ دیر سے آنے پر بھی شدید پریشان ہوجاتے تھے۔ اس اقتباس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ والدین کی فکر بے حد گہری ہوتی ہے اور وقت کے گزرنے کے بعد ایسی روزمرہ کی یادیں کتنی قیمتی اور اہم ہو جاتی ہیں۔ صابرہ علی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو اکثر وقت ہی گزرنے پر ہی یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ ماں کی محبت کتنی خالص ہوتی ہے۔Also readPakistan announces women's central contracts for 2026-27
بیالکنی پر گھنٹوں انتظار اور نماز کی ادائیگی
ایک اور ذاتی نوٹ میں صابرہ علی نے اپنی والدہ کی ان عادات کی تفصیل دی جن میں وہ راتوں کو اپنی اولاد کی واپسی کا لگاتار انتظار کرتی تھیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اپنی والدہ کو بیالکنی پر گھنٹوں بیٹھے دیکھتے تھے، یہ یقین کر کے کہ بچے گھر واپس آجائیں گے۔ اس کے علاوہ، وہ اپنی جانماز پر بیٹھ کر بچوں کی حفاظت کے لیے دعاएं مانگتے تھے یہاں تک کہ سب لوگ گھر پہنچ نہ جائیں۔ صابرہ علی نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا کہ وہ اب بھی اپنی ماں کو بیالکنی پر گھنٹوں انتظار کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں اور پھر جانماز پر بیٹھ کر بچوں کی سلامتی کے لیے دعا مانگتی ہیں۔
ماں کی محبت اور وقت کے ساتھ سمجھ
اوپر بیان کردہ تمام واقعات کی روشنی میں صابرہ علی کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ نے کتنی راتیں فکر میں گزاری ہوں گی، کتنی دعاएं مانگی ہوں گی اور کتنی پریشانی برداشت کی ہوگی، یہ ان کی اپنی ذہنی قوت سے ماورا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام کے آخر میں ایک سنجیدہ بات لکھی کہ یہ ماں کی محبت کا ایک خاص انداز ہے، جس کی حقیقت صرف وقت گزرنے کے بعد ہی انسان کو سمجھ آتی ہے۔ صابرہ علی نے اپنے الفاظ کے ذریعے یہ احساس دلوایا کہ وہ اپنی والدہ کی بہت یادیں کرتی ہیں اور ان کے بغیر گھر کی فضا کتنی اداس ہوتی ہے۔
سوشل میڈیا پر عوام کا ردعمل اور جذباتی اثر
صابرہ علی کا یہ جذباتی پیغام سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر ہوا اور اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کر دیا۔ ان کے الفاظ نے ہر اس شخص کو متاثر کیا جس نے اپنے والدین کو کھو دیا ہو، کیونکہ یہ پیغام ان سب کی خاموش قربانیوں اور غیر مشروط دیکھ بھال کی عکاسی کرتا ہے جو اکثر تب تک نظر انداز کی جاتی ہے جب تک وہ نہیں ہوتی۔ یہ پیغام لوگوں کو ان کی اپنی والدین کی قدر کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ ماں کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔
اداکارہ کی ذاتی زندگی اور مستقبل کے اقدامات
اس واقعے کے ذریعے صابرہ علی نے اپنے مداحوں کو ایک اہم سبق دیا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کو ان کی موجودگی میں ہی قدر دینی چاہیے۔ ان کا یہ جذباتی پیغام نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کا اظہار ہے بلکہ یہ سوشل میڈیا پر ایک نئے بحث کا سبب بنا ہے کہ ماں کی محبت کی حقیقت کیا ہے۔ صابرہ علی کے مداحوں نے ان کے پیغام کے جواب میں انہیں تسلی دی ہے اور ان کی والدہ کی روح کے لیے دعاएं کی ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اداکارہ بھی ایک انسان ہیں اور ان کے دل میں بھی اپنی والدہ کے لیے گہری جگہ ہے۔
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