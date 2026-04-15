صاحبزادہ فرحان کی شاندار کارکردگی: افتخار احمد اور عبدالرحمان کے مشوروں کا اثر اور کرکٹ سے لطف اندوز ہونا

پاکستان کے ابھرتے ہوئے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے اپنی حالیہ غیر معمولی کارکردگی کی وجوہات بیان کیں، جس میں کوچنگ سٹاف کے کردار اور گیم سے لطف اندوز ہونے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ابھرتے ہوئے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اب کرکٹ کو پہلے سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، جس کا براہ راست اثر ان کی کارکردگی پر پڑا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں وہ اپنی کارکردگی کے حوالے سے شدید دباؤ محسوس کرتے تھے، لیکن اب ان کی ذہنیت میں تبدیلی آئی ہے اور وہ کھیل کے لمحوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں، فرحان نے آسٹریلیا کے تجربہ کار بلے باز اسٹیو اسمتھ کے ساتھ اوپننگ پارٹنرشپ کو ایک اعزاز قرار دیا اور کہا
کہ وہ اسمتھ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ صاحبزادہ فرحان نے خاص طور پر پاکستان کے سینئر بلے باز افتخار احمد اور کوچ عبدالرحمان کی جانب سے ملنے والے مشوروں کو اپنی تکنیک میں بہتری، بالخصوص اسٹرائیک ریٹ اور پاور ہٹنگ کو بہتر بنانے میں کلیدی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان مشوروں پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ روزانہ سخت اور باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ ان کی اس محنت اور کوچنگ سٹاف کے تعاون کا نتیجہ 2025 کے آغاز سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا، جب انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے اور چھکے لگانے کا اعزاز حاصل کیا۔ قومی ٹیم میں واپسی کے بعد سے صاحبزادہ فرحان نے 1219 رنز 35.85 کی اوسط سے اور 140 سے زائد کے شاندار اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ بنائے ہیں۔ ان کی کارکردگی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی نمایاں رہی، جہاں انہوں نے 383 رنز بنا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ کامیابیاں ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کی شاندار پرفارمنس کا تسلسل تھیں، جہاں انہوں نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں 605 رنز بنا کر تمام کرکٹ ماہرین اور شائقین کو متاثر کیا تھا۔
