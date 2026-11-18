صاحب حق شامنصور: ایک زندہ ولی کی روحانی شان اور دعوت کا سلسلہ
دارالعلوم شاہ منصور کے شیخ القرآن صاحب حق شامنصور کی ولایت، کرامات، اور چالیس سالہ درس و تدریس کا سفر۔
دارالعلوم تعلیم القرآن شاہ منصور (صوابی) کے مہتمم اور لاکھوں مریدین کے مرشد مولانا نورالہادی المعروف صاحب حق صاحب شامنصور گزشتہ چالیس سال سے قرآن و حدیث کی خدمت میں سرگرم ہیں۔ ان کے والد محترم شیخ القرآن شامنصور باباؒ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ دعوت و ارشاد کے میدان میں ایک اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت میٹھے بول، خندہ پیشانی، اور سخاوت کے اوصاف سے مالا مال ہے۔
زندہ ولی کی حقیقت اور روحانی نشانات
مولانا حمداللہ جان ڈاگئی باباجیؒ نے فرمایا تھا کہ ولی اللہ نیام میں رکھی تلوار کی مانند ہوتے ہیں اور ان کی ولایت کی نشانیاں اکثر موت کے بعد آشکار ہوتی ہیں۔ تاہم، قسمت والے اور خوف خدا سے لگ جانے والوں پر ولی کی زندگی میں ہی اس کی ولایت کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ شیخ القرآن صاحب حق شامنصور کو ان کے بڑے بھائی کی حیثیت سے ملنا ایک روحانی تجربہ تھا جس نے دل کی دنیا بدل دی۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
ان کے والد شیخ القرآن شامنصور باباؒ کی ولایت اور کرامات بعدالوفات کے وقت ان کے جاننے والوں نے دیکھی ہیں۔ جب صاحب حق صاحب کی زندگی کی روحانی روشنی دیکھی جاتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ولی اللہ کے مقام اور رتبے کے مطابق ان کی روحانی تاثیر موجود ہے۔ ان کی شخصیت میں حق گوئی، بے باکی، اور تقویٰ کی عکاسی ملتی ہے جو انہیں ایک زندہ ولی کی صفتوں سے متعارف کراتی ہے۔
درس و تدریس اور عوامی رابطے کا فن
صاحب حق صاحب کا طرز کلام عام فہم، دلنشین، اور فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ وہ عوام و خواص میں یکساں مقبول ہیں کیونکہ ان کا انداز گفتگو تکلف سے خالی اور اپنائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ درس دیتے وقت وہ طلباء کو 'طالبانو'، عوام کو 'رونڑو'، اور چھوٹے بچوں کو 'روارہ' کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہ تکیہ کلام سامعین کے دلوں اور اذہان پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔
ان کی واعظانہ تقاریر قرآن و سنت کے حوالہ جات، پشتو و فارسی اشعار، اور ضرب الامثال سے مزین ہوتی ہیں۔ وہ موضوع کو سامعین کے دل میں اتارنے اور طنز و مزاح کے ذریعے بات سمجھانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ نجی محفل ہو یا جلسہ عام، وہ نیکیوں کی ترغیب، برائیوں سے پرہیز، اور مسنون اعمال کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ان کی سادگی اور عوامی انداز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔
چالیس روزہ دورہ تفسیر قرآن کا سالانہ معمول
اپنے والد محترم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، گزشتہ چالیس سال سے پندرہ شعبان المعظم سے پچیس رمضان المبارک تک سالانہ چالیس روزہ دورہ تفسیر قرآن منعقد ہوتا ہے۔ اس دورے میں ہزاروں مسلمان شرکت کرتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو فہم قرآن سے مزین کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 2027 تک چلنے والا ہے جس پر دارالعلوم تعلیم القرآن شاہ منصور کے درس و تدریس کے سلسلے کے سو سال مکمل ہو جائیں گے۔
مولانا حمداللہ جان ڈاگئی باباجیؒ کے الفاظ کے مطابق، ولی اللہ دشمن کی دشمنی اور ظالم کے ظلم پر رحم اور اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کا انتقام اپنی شان و عظمت کے مطابق لیتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی بے ادبی سے بچنا ضروری ہے۔ صاحب حق صاحب کی زندگی اور ان کا کام اس روحانی اصول کی گواہی دیتا ہے۔
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