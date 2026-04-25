صبا فیصل کے حالیہ بیانات پر سوشل میڈیا پر بحث

کراچی: سینئر اداکارہ صبا فیصل کی جانب سے ایک انسٹاگرام پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گئیں، تاہم یہ بحث ان کے لباس یا کسی پوڈ کاسٹ میں شرکت کی کامیابی کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے حالیہ بیانات کی وجہ سے ہے۔ صبا فیصل نے اپنی پوسٹ میں مداحوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے مشوروں پر عمل کیا، ان کے کلپس کو دوبارہ شیئر کیا اور عدنان فیصل کے پوڈ کاسٹ کو ویوز دیئے۔ انہوں نے ہنسنے والے ایموجی بھی شامل کیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ان کا مزاج ہلکا پھلکا ہے اور ایک کپڑوں کے برانڈ کو بھی ان کے لباس کے لیے شکریہ ادا کیا۔ تاہم، تبصروں کے حصوں اور مداحوں کے صفحات پر بہت جلد مزاج بدل گیا، جہاں صارفین نے صبا فیصل کے شادی ، وفاداری ، ساسوں اور گھریلو ملازمین کے بارے میں پوڈ کاسٹ کے تبصروں کو دوبارہ اٹھایا۔ ایک بحث کے دوران، صبا فیصل نے تجویز دی کہ خواتین کو اپنے شوہر کی بے وفائی پر زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مرد بھٹک سکتا ہے لیکن اکثر گھر واپس آ جاتا ہے۔ اداکارہ ہیرا سومرو نے جلد ہی ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا معاشرہ خواتین سے بھی یہی عذر قبول کرے گا۔ ایک اور اداکارہ ، ہیرا خان نے بھی اپنے انداز میں اس گفتگو میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ڈانس کی تصویر شیئر کی اور ایک کیپشن استعمال کیا جسے بہت سے لوگوں نے صبا فیصل کے سوشل میڈیا پر جدید خواتین کے رقص کے بارے میں تبصروں کا بالواسطہ جواب سمجھا۔ صبا فیصل نے ایک اور انٹرویو میں ریمارکس دیے کہ گھریلو ملازمین گھر میں امن قائم کرنے والے یا فساد پھیلانے والے ثابت ہو سکتے ہیں، جس پر صارفین نے ردعمل ظاہر کیا کہ گھریلو ملازمین بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جانا چاہیے۔ گیلیکسی لولی ووڈ کی جانب سے بھی ایک کلپ شیئر کیا گیا جو آن لائن وائرل ہو گیا، جس میں صبا نے اپنی شادی کی خبر سن کر ناراض ہونے والی ایک ریسپشنسٹ کے بارے میں ایک کہانی بیان کی۔ کچھ صارفین نے اس صورتحال کا مذاق اڑایا، جبکہ دوسروں نے کہا کہ عوامی پلیٹ فارمز کا استعمال زیادہ ذمہ داری سے کیا جانا چاہیے۔ کچھ نے تو یہ بھی مضحکہ اڑایا کہ جب بھی کچھ سینئر اداکارائیں انٹرویو میں نظر آتی ہیں تو جلد ہی تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ نے تو اس صورتحال کی مثال فردوس جمال سے بھی کی جو اکثر اپنے بولڈ بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتی ہیں۔ ایک تبصرے میں لکھا گیا، “وہ کیوں چاہتی ہیں کہ ہر کوئی ان پر تنقید کرے؟
” ردعمل کے باوجود، صبا فیصل پاکستان کی سب سے پہچانی جانے والی ٹیلی ویژن شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے پہلے ایک نیوز اینکر کے طور پر شہرت حاصل کی اور بعد میں اداکاری میں قدم رکھا۔ بعد میں، انہوں نے ڈراموں میں ایک طاقتور دوسرا کیریئر بنایا، اکثر سخت مائیں، جذباتی خاندان کے بزرگ اور مضبوط خواتین کے کردار ادا کیے۔ انہوں نے ہمسفر سمیت کئی ہٹ سیریلز میں کام کیا ہے۔ صبا فیصل کے حالیہ بیانات نے سماجی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، جہاں کچھ لوگ ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو کچھ ان کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اور اس پر ہزاروں تبصرے اور ردعمل آ رہے ہیں۔ بہت سے صارفین نے صبا فیصل کے بیانات کو خواتین کے حقوق اور گھریلو ملازمین کے ساتھ سلوک کے بارے میں ایک اہم سوال اٹھانے کے طور پر دیکھا ہے۔ اس معاملے پر مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں اور یہ بحث سوشل میڈیا پر جاری رہنے کی امید ہے
صبا فیصل سوشل میڈیا اداکارہ شادی وفاداری گھریلو ملازمین