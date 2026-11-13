صبا قمر کا بشریٰ انصاری کے لیے دل سے شکریہ، گھر کے کھانے کا خاص تحفہ
صبا قمر زمان نے انسٹاگرام اسٹوری پر بشریٰ انصاری کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے شوٹنگ کے دوران گھر جیسا کھانا بھیجا۔ اداکارہ اس وقت اپنے آئندہ ڈرامے Case No. 10 کی تیاری میں مصروف ہیں۔
پاکستانی اداکارہ صبا قمر زمان نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری کا شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے ایک خوبصورت اشارے کے ذریعے صبا کو گھر کے ذائقے کا احساس دلایا۔ صبا قمر نے یہ اسٹوری اس وقت شیئر کی جب وہ کام کے سلسلے میں گھر سے دور ہیں۔ انہوں نے ایک گھریلو کھانے کی تصویر بھی پوسٹ کی جس میں دال چاول اور کباب فوائل میں لپٹے ہوئے دکھائی دیے۔
صبا قمر زمان نے بتایا کہ وہ اپنے آئندہ ڈرامے کی شوٹنگ کے باعث تقریباً ایک مہینے سے گھر سے دور ہیں اور اس دوران گھر کے بنے کھانے کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ جب بشریٰ انصاری کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے باورچی کے ذریعے ان کے لیے خاص کھانا تیار کروایا۔Also readGaza: Displaced Children's Makeshift Football Pitches
بشریٰ انصاری کے باورچی کا تیار کردہ دال چاول
بشریٰ انصاری نے صبا قمر زمان کے لیے دال چاول تیار کروانے کا اہتمام اپنے باورچی کے ذریعے کیا، اور یہ کھانا خاص طور پر صبا کے لیے بنایا گیا۔ صبا نے اس اشارے کو اپنی اسٹوری میں نمایاں طور پر بیان کیا اور لکھا کہ یہ خوبصورت شخصیت اُن کے لیے اتنا خیال رکھتی ہے۔
اسٹوری میں شیئر کی گئی تصویر میں کھانا فوائل میں پیک دکھائی دیتا ہے، جس کے ساتھ کباب بھی شامل ہیں۔ صبا قمر زمان نے اپنی تحریر میں اس تحفے پر شکرگزاری کا اظہار کیا اور اسے گھر کی یاد دلانے والا عمل قرار دیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ دوران شوٹنگ اداکاروں کو ذاتی سطح پر بھی سہارا مل سکتا ہے۔
صبا قمر زمان کی بشریٰ انصاری کے لیے تعریف اور دعائیں
صبا قمر زمان نے بشریٰ انصاری کی سخاوت اور شخصیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ حقیقی خوبصورتی انسان کے اندر سے آتی ہے۔ انہوں نے بشریٰ انصاری کو نہ صرف ایک بہترین اداکارہ بلکہ ایک نہایت اچھی انسان کے طور پر بیان کیا۔
اسٹوری کے آخر میں صبا قمر زمان نے بشریٰ انصاری کے لیے دعائیں کیں اور ان کے لیے خوشیوں، اچھی صحت اور سکون کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، جس سے دونوں اداکاراؤں کے درمیان قریبی تعلق کی جھلک ملتی ہے۔
صبا قمر زمان کا آئندہ ڈرامہ Case No. 10
صبا قمر زمان اس وقت اپنے آئندہ ڈرامے Case No. 10 کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے میں ٹیلی ویژن میزبان تابش ہاشمی بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں رپورٹس کے مطابق یہ ٹیلی ویژن پر اداکاری میں ان کا پہلا قدم ہوگا۔
ذریعے کے مطابق صبا قمر زمان کی موجودہ مصروفیت اسی ڈرامے کی شوٹنگ سے جڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کئی ہفتوں سے گھر سے باہر ہیں۔ ڈرامے کی نشریات کی تاریخ یا دیگر تفصیلات ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آئیں، اس لیے اس بارے میں مزید معلومات متعلقہ ادارے کے اعلان کے بعد ہی دیکھی جا سکیں گی۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment