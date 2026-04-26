صدر، قائم مقام صدر اور وزیراعظم نے وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کی مذمت کی

صدر آصف علی زرداری، قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وائٹ ہاؤس صحافی تنظیم کے عشائیے میں فائرنگ کے واقعہ کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی کی سلامتی پر اطمینان کا اظہار کیا اور دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی۔
صدر آصف علی زرداری نے وائٹ ہاؤس صحافی تنظیم (WHCA) کے عشائیے میں فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی محفوظ رہیں۔ صدر نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی کی ایک گھناؤنی شکل ہے اور اس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے بھی امریکہ میں ایک عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعہ کی شدید مذمت کی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی نے شرکت کی تھی۔ ایک بیان میں، یوسف رضا گیلانی نے اس بات پر راحت کا اظہار کیا کہ تمام شرکاء محفوظ رہے۔ انہوں نے امریکی صدر اور فرسٹ لیڈی کی سلامتی اور بہبود کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس صحافی تنظیم کے عشائیے میں پیش آنے والے تشویشناک فائرنگ کے واقعہ پر گہری صدمہ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں، شہباز شریف نے کہا کہ انہیں یہ جان کر راحت ہوئی کہ صدر ٹرمپ، فرسٹ لیڈی اور دیگر شرکاء محفوظ ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کے خیالات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی مسلسل سلامتی اور بہبود کی بھی خواہش ظاہر کی۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے اور اس جرم میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر زرداری نے اس واقعہ کے متاثرین کے لیے گہرے تعزیات کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مضبوط ہیں اور یہ واقعہ ان تعلقات کو کمزور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے گا اور دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ صدر زرداری نے امریکی عوام کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ میں یہ واقعہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی انسانیت کے خلاف جرم ہے اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات ہیں اور یہ واقعہ ان تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ واقعہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈالتا رہے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ امریکی صدر اور فرسٹ لیڈی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی سلامتی اور بہبود کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر امن اور استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وزیراعظم نے اس واقعہ میں زخمی ہونے والوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ یہ واقعہ امریکہ میں سکیورٹی کے مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب اس طرح کا واقعہ پیش آنا سوالیہ نشان بناتا ہے کہ سکیورٹی انتظامات کتنے موثر ہیں۔ امریکہ کو اپنی سکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ پاکستان بھی اپنی سکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی مہم میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گا اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ اس واقعہ کے بعد امریکہ میں سکیورٹی الرٹ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور دیگر اہم سرکاری عمارتوں کے ارد گرد سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ امریکہ کے صدر نے امریکی عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کی سلامتی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کے عزم کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ امن اور استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی امریکی صدر کے عزم کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا.
