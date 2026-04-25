صدر زرداری چین کے پانچ روزہ دورے پر روانہ

صدر آصف علی زرداری چین کے پانچ روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ چینی قیادت سے مل کر اقتصادی اور تجارتی تعاون اور سی پیک کو فروغ دیں گے۔
صدر آصف علی زرداری چین کے پانچ روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ دورہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے اور اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری ( سی پیک ) منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ لاہور ائیرپورٹ پر روانگی سے پہلے سردار سلیم حیدر خان نے ان کو الوداع کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ دورہ چین ی حکومت کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ صدر زرداری 25 سے 27 اپریل تک ہنان صوبے کے चांगشا شہر اور 28 اپریل سے 1 مئی تک ہینان صوبے کے سانیا شہر کا دورہ کریں گے۔ ان کی توقع ہے کہ وہ صوبائی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تاکہ پاک چین تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، جس میں تجارت، اقتصادی تعاون کو بہتر بنانے اور سی پیک منصوبوں پر پیش رفت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی تبادلوں کا حصہ ہے اور اس سال خاص طور پر اہم ہے کیونکہ پاکستان اور چین سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کی اپنی دیرینہ شراکت کو مزید مضبوط کرنے کی مضبوط عزم کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ سال صدر زرداری نے بھی چین کا دس روزہ دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے کے دوران سندھ حکومت اور کاروباری شراکت داروں کے درمیان دفاع، توانائی، ریلوے اور زراعت جیسے شعبوں میں چھ معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے، اور ان شراکتوں کو دیگر صوبوں تک وسعت دینے کے منصوبے بھی تیار کیے گئے تھے۔ صدر زرداری کا یہ دورہ پاک چین تعلقات کی مضبوطی اور سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ صدر زرداری کے دورے کے دوران، دونوں ممالک کے درمیان توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت اور صنعتی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور ان میں تیزی لانے کے لیے نئی حکمت عملیوں پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس دورے میں پاکستانی وفد چین ی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں کرے گا تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر روشنی ڈالی جا سکے۔ سندھ حکومت اور ورلڈ بینک نے کراچی کی واٹر سپلائی کو مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جو شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اہم ہے۔ یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ صدر زرداری کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے اور سی پیک کے ذریعے خطے میں ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کے جذبے کو مزید تقویت بخشے گا۔ صدر زرداری کے دورے کے دوران، علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیسے اہم بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بھی بات چیت کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر زرداری کے دورے کو دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے تعلقات کی مضبوطی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر زرداری کے دورے سے پاکستان میں اقتصادی سرگرمیاں بڑھنے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے ایک نئی جہت ثابت ہوگا.
