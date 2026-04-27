صدر ٹرمپ کا جمی کمل کو ملازمت سے نکالنے کا مطالبہ

صدر ٹرمپ نے کامیڈین جمی کمل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایران میں جان فدا مہم میں شہریوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معروف امریکی کامیڈین جمی کمل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر ملازمت سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ردعمل جمی کمل کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے لیے منعقد کردہ ڈنر سے قبل اپنے شو میں کیے گئے ایک متنازع بیان کے بعد سامنے آیا ہے۔ کمل نے مبینہ طور پر خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے بارے میں ایک ایسا جملہ کہا جس پر صدر ٹرمپ شدید برہم ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ ڈنر تقریب پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والا شخص واضح اور خطرناک ارادے کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ انہوں نے جمی کمل کے مزاحیہ تبصرے کو تشدد کے لیے اکسانے کے مترادف قرار دیا اور اسے ناقابل معافی جرم بتایا۔ صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ کمل کے بیان نے نہ صرف تقریب کی تقدس کو پامال کیا بلکہ اس سے ایک خطرناک مثال قائم ہوگی جو مستقبل میں تشدد کی راہ کھول سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ اور جمی کمل کے درمیان یہ تنازع پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ جمی کمل اپنے شو میں اکثر صدر ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے فیصلوں، بیانوں اور رویے پر مسلسل طنز اور ہنسی مذاق اڑایا ہے۔ اس سے قبل بھی، صدر ٹرمپ نے کمل کے شو کے خلاف احتجاج کیا تھا اور چینل اے بی سی پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ کمل کو عارضی طور پر شو سے ہٹا دے۔ تاہم، آزادی اظہار رائے کے حامیوں کی جانب سے شدید عوامی ردعمل کے بعد، چینل اے بی سی نے کمل کو دوبارہ شو کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ کمل کا شو آج بھی امریکی عوام میں کافی مقبول ہے اور وہ اپنی طنز کے ذریعے سیاسی اور سماجی مسائل پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ اس واقعے نے امریکہ میں آزادی اظہار رائے اور سیاسی مزاح کے درمیان ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا کمل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے اور یہ جمہوری اصولوں کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمل کے بیان نے اخلاقی حدود کو عبور کیا اور اسے قابل معافی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس درمیان، ایران میں جان فدا مہم میں اب تک تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے۔ یہ مہم ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف مزاحمت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ جرمنی نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو سبکی کا سامنا ہے اور ایران جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ امریکہ میں میڈیا اور سیاست کے درمیان پیچیدہ تعلقات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پہلے بھی میڈیا کو 'دشمن' قرار دیا ہے اور ان پر 'جھوٹی خبریں' پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ جمی کمل کا معاملہ اس تناؤ کا ایک اور مظہر ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ صدر ٹرمپ کا کمل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے اور اس کا امریکہ میں آزادی اظہار رائے پر کیا اثر پڑتا ہے.
