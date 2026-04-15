صدر ٹرمپ کا چین سے متعلق بڑا بیان: 'اگر لڑنا پڑا تو ہم اس میں بھی ماہر ہیں'

امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کرے گا اور جلد ہی وہ چینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لیکن اگر لڑنا پڑا تو ہم اس میں بھی ماہر ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے چین کے ساتھ تعلقات اور ایران کے معاملے پر ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر اپنے ایک پیغام میں بتایا کہ چند ہفتوں بعد ان کی چین ی صدر شی جن پنگ سے ملاقات متوقع ہے۔ انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے پرامید انداز اپناتے ہوئے کہا کہ جب وہ چین پہنچیں گے تو صدر شی جن پنگ انہیں پُرجوش طریقے سے گلے لگائیں گے۔ ٹرمپ کے مطابق، وہ اور صدر شی جن پنگ سمجھداری اور بہترین انداز میں مل کر کام کر رہے ہیں۔
امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ چین اس بات سے بہت خوش ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے اور اس طرح کی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ چین کی جانب سے ایران کو ہتھیاروں کی فروخت سے انکار ایک اہم پیشرفت ہے۔ انہوں نے اس پیشرفت کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال لڑائی سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ضرورت پڑی اور لڑنا پڑا تو امریکہ اس میں بھی مہارت رکھتا ہے اور وہ کسی بھی دوسرے ملک سے کہیں زیادہ اس کے لیے تیار ہے۔
صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تناؤ اور دیگر بین الاقوامی معاملات پر کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام اور اس کے علاقائی اثر و رسوخ کے حوالے سے امریکہ اور چین کے مؤقف میں اکثر اختلاف دیکھا گیا ہے۔ امریکہ، ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کیے ہوئے ہے اور اسے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ دوسری جانب، چین ایران کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ انہوں نے چین کو ایران کے معاملے پر اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، جس سے خطے میں ایران کے لیے دباؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
اس سے قبل، امریکہ نے واضح کیا تھا کہ وہ ایران کو کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کی فروخت کی اجازت نہیں دے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی رو سے ایران پر عائد اسلحے کی پابندیوں کو ختم کرنے کے معاملے پر امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ چین نے ہتھیاروں کی فروخت سے گریز کرنے پر اتفاق کیا ہے، اگر درست ثابت ہوتا ہے تو یہ ایک قابل ذکر سفارتی کامیابی سمجھی جائے گی۔
صدر ٹرمپ نے یہ بھی یاد دلایا کہ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو امریکہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ بیان ان کی اس پالیسی کا عکاس ہے جس میں وہ طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کرتے اور اکثر دشمنوں کو براہ راست دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان کی یہ جارحانہ حکمت عملی عالمی سیاست میں امریکہ کے کردار کو نمایاں کرتی ہے۔
اس کے علاوہ، امریکی صدر کی جانب سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر کے انعام کے اعلان کی خبر بھی زیر گردش ہے۔ یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ عراق اور دیگر خطوں میں شدت پسند عناصر کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔
علاوہ ازیں، امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے اختتام کی خبر بھی متعلقہ ہے۔ یہ مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیے جا رہے تھے۔ ان مذاکرات میں مارکو روبیو کی شرکت نے بھی اس معاملے کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔
یہ تمام خبریں ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب عالمی سیاست میں مسلسل تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیانات ان کی خارجہ پالیسی کے مخصوص انداز کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے مضبوط موقف اپناتے ہیں۔
یہ خبریں بین الاقوامی تعلقات، سفارت کاری اور خطے میں طاقت کے توازن کے حوالے سے اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف سخت مؤقف اور چین کو اس معاملے میں شامل کرنے کی کوششیں خطے کے مستقبل کے لیے اہم نتائج کا حامل ہو سکتی ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ چین ایران ہتھیاروں کی فروخت شی جن پنگ