صدر آصف علی زرداری کی شرکت سے فیصل میر کی بیٹی کی شادی تقریب میں سیاسی دھوم مچ گئی
پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کی بیٹی ثانیہ میر کی شادی کی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور دیگر اہم سیاسی شخصیات کی شرکت نے اس واقعے کو ایک سیاسی میلے میں تبدیل کر دیا۔
پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کی صاحبزادی ثانیہ میر کی شادی کی تقریب نے سیاسی حلقوں میں خاصی دھوم مچا دی جس میں مملکت کے صدر آصف علی زرداری کی خصوصی شرکت نے تقریب کی جڑھائی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ شادی کی تقریب محض ایک سماجی میلے کا نام نہیں تھی بلکہ یہ پاکستانی سیاست کی اہم شخصیات کا سنگم بھی ثابت ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے اس دورے کے ذریعے نہ صرف فیصل میر اور اس کی خاندان کو مبارکباد دی بلکہ اپنے پارٹی کے کارکنان اور دیگر مہمانوں سے بھی گرم جوشی سے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے تقریب میں شریک ہو کر ظاہر کیا کہ وہ پارٹی کی اندرونی سرگرمیوں اور قیادت سے ہمہ وقت جڑے ہوئے ہیں۔ شادی کی رسومات میں موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے جنہوں نے نئے جوڑے کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی وہاں موجود ہونا اس بات کی علامت تھا کہ پارٹی کے مختلف طبقات اور لیڈرشپ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی آمد نے تقریب میں سرکاری اور سیاسی اہمیت کو مزید نمایاں کیا۔ سینٹر سلیم مانڈوی والا اور زکا اشرف کی موجودگی نے تقریب کو ایک بڑے سیاسی سمٹ کی شکل دی۔ قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چن جیسے دیرینہ سیاسی کارکنان کا بھی وہاں ہونا یقین دہانی کروایا کہ پیپلز پارٹی کی بنیادیں ابھی بھی مستحکم ہیں۔.
پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کی صاحبزادی ثانیہ میر کی شادی کی تقریب نے سیاسی حلقوں میں خاصی دھوم مچا دی جس میں مملکت کے صدر آصف علی زرداری کی خصوصی شرکت نے تقریب کی جڑھائی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ شادی کی تقریب محض ایک سماجی میلے کا نام نہیں تھی بلکہ یہ پاکستانی سیاست کی اہم شخصیات کا سنگم بھی ثابت ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے اس دورے کے ذریعے نہ صرف فیصل میر اور اس کی خاندان کو مبارکباد دی بلکہ اپنے پارٹی کے کارکنان اور دیگر مہمانوں سے بھی گرم جوشی سے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے تقریب میں شریک ہو کر ظاہر کیا کہ وہ پارٹی کی اندرونی سرگرمیوں اور قیادت سے ہمہ وقت جڑے ہوئے ہیں۔ شادی کی رسومات میں موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے جنہوں نے نئے جوڑے کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی وہاں موجود ہونا اس بات کی علامت تھا کہ پارٹی کے مختلف طبقات اور لیڈرشپ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی آمد نے تقریب میں سرکاری اور سیاسی اہمیت کو مزید نمایاں کیا۔ سینٹر سلیم مانڈوی والا اور زکا اشرف کی موجودگی نے تقریب کو ایک بڑے سیاسی سمٹ کی شکل دی۔ قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چن جیسے دیرینہ سیاسی کارکنان کا بھی وہاں ہونا یقین دہانی کروایا کہ پیپلز پارٹی کی بنیادیں ابھی بھی مستحکم ہیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on سیاستFollow سیاست