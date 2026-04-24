صدر ٹرمپ نے بحریہ کے سیکریٹری جان فیلن کو برطرف کر دیا

صدر ٹرمپ نے جہاز سازی کے معاملات پر اختلافات کے باعث امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان فیلن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ان کی جگہ نیوی کے انڈر سیکریٹری ہنگ کاؤ کو قائم مقام سیکریٹری مقرر کردیا گیا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان فیلن کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ فیلن ایک محنتی اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے، لیکن جہاز سازی کے معاملات پر ان کے اور دیگر حکام کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ صدر نے واضح کیا کہ یہ اختلافات نئے جنگی جہازوں کی تیاری اور خریداری سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیلن نے بہت محنت کی، لیکن کچھ معاملات میں ان کی رائے دیگر لوگوں سے مختلف تھی، جو کہ عام سی بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ کچھ لوگ فیلن کو پسند کرتے تھے جبکہ کچھ کو نہیں۔ ذرائع کے مطابق، جان فیلن کو بحریہ کی اصلاحات اور جہاز سازی کے عمل کو تیز کرنے میں سست روی کے باعث ہٹایا گیا تھا۔ ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ بحریہ کو جدید بنانے اور جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مطلوبہ اقدامات میں تاخیر کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ امریکی بحریہ کی مستقبل کی حکمت عملی اور جدیدیت کے لیے اہم ہے۔ اس معاملے میں، صدر ٹرمپ کی جانب سے فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بحریہ کو مضبوط بنانے اور اسے جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس برطرفی کے بعد، نیوی کے انڈر سیکرٹری ہنگ کاؤ کو قائم مقام سیکریٹری مقرر کردیا گیا ہے۔ تاہم، یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ ہنگ کاؤ اور جان فیلن کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ اس صورتحال میں، نئے سیکریٹری کو بحریہ میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے اور اختلافات کو حل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس برطرفی کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب امریکہ عالمی سطح پر اپنی فوجی طاقت اور اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحریہ امریکی دفاعی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کی صلاحیتوں کو بڑھانا امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ سے ہی امریکی فوج کو مضبوط بنانے اور اسے جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے اور نئی فوجی ٹیکنالوجی کی خریداری کو فروغ دیا ہے۔ جان فیلن کی برطرفی صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ اس فیصلے سے بحریہ میں ایک نئی قیادت آئے گی جو اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے اور بحریہ کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہوگی۔ اس کے علاوہ، امریکہ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کے احتجاج کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ کنیکٹیکٹ میں بھارتی مفادات کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا۔ دوسری جانب، ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں ایک نامعلوم مائع پھینک دیا گیا، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔
صدر ٹرمپ جان فیلن بحریہ برطرفی جہاز سازی امریکہ