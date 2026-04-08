صدر ٹرمپ کا اعلیٰ سطحی وفد پاکستان روانہ کرنے کا فیصلہ: وائٹ ہاؤس کی تصدیق

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے اپنے نائب صدر اور مشیروں پر مشتمل ایک وفد پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے نائب اور خصوصی مشیروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تصدیق وائٹ ہاؤس نے کی ہے۔ یہ فیصلہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کو کم کرنے اور امن مذاکرات کی بحالی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق، امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے، جبکہ صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے میڈیا بریفنگ میں اس بات کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ وفد ہفتے کے روز پاکستان میں مذاکرات
شروع کرے گا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان دو ہفتوں کی عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے، جس کے تحت امریکہ حملے بند کرے گا اور ایران آبنائے ہرمز کو کھلا رکھے گا۔ یہ جنگ بندی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے جاری کشیدگی کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔\واضح رہے کہ جنگ بندی سے قبل دونوں فریقوں کے درمیان کئی بار مذاکرات ہوئے، جن میں کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ایران نے 10 نکات پر مشتمل تجاویز پیش کیں، جبکہ امریکہ نے 15 نکات پر مبنی ایک منصوبہ پیش کیا۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران پر عائد پابندیوں کو کم کرنا اور خطے میں امن قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ، ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خطے کی صورتحال خاصی کشیدہ ہے، اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزب اللہ پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں، امریکی وفد کا پاکستان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گا۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان تمام معاملات پر بات چیت ہو سکے گی اور خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار ہو گی۔\اس کے علاوہ، یہ بھی خبر ہے کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی ادائیگی کرپٹو کرنسی میں کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اقدام خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے جب اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے، جس سے خطے میں ایک نئی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر، امریکی وفد کا پاکستان کا دورہ خطے میں جاری بحران کے حل کے لیے ایک اہم کوشش ہے۔ یہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے، جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور خطے میں امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق، نائب صدر وینس شروع سے ہی اس عمل میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ان کی موجودگی مذاکرات کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ توقع ہے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے اور خطے میں امن کی راہ ہموار کریں گے
