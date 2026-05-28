صدر آصف علی زرداری نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے مضبوط بننا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ ملک کی حکمرانی مرکزی مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ انھوں نے ہندوستان کو ایک ہفتے کے دوران مختصر تصادم میں سبق سکھایا گیا اور روس خوراک کی قلت کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ انھوں نے کہا کہ بلوچستان کو بہتر بنایا جائے گا اور پاکستان کا اندازہ اس طرح بنایا جائے گا کہ مستقبل کی نسلوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے، انھوں نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے مضبوط بننا چاہیے۔ursday کو ابھری معلومات کے مطابق، صدر Moro میں ایک عوامی اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے نے کہا کہ تمام کام 1973 کے آئین کے مطابق انجام دیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ قیادت اور مشترکہ کوشش کے ساتھ ملک کو مضبوط بنایا جائے گا اور اس کے ادارے مضبوط کیے جائیں گے۔ صدر نے کہا کہ ملک کی حکمرانی مرکزی مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان موجود ہے، لہذا اس کا ہر شہری بھی موجود ہے۔ انھوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران مختصر تصادم میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا۔ انھوں نے کہا کہ ڈرون ان کی رہائش گاہ کے اوپر نہیں اڑا تھا، جبکہ نارندر مودی کی رہائش گاہ کے اوپر ڈرون اڑے تھے۔ صدر نے کہا کہ صرف وہ ہندوستان ی ہوائی جہاز نشانہ بنائے گئے تھے جو بمباری کرنے کے بعد پاکستان میں داخل ہوئے تھے، جبکہ 40 ہندوستان ی ہوائی جہاز پاکستان کے ریڈار پر تھے لیکن نشانہ بنائے نہیں گئے تھے۔ صدر نے کہا کہ روس خوراک کی قلت کی وجہ سے ٹوٹا تھا، نہ کہ مالیاتی محدودیاں۔ صدر نے کہا کہ بلوچستان کو بہتر بنایا جائے گا اور پاکستان کا اندازہ اس طرح بنایا جائے گا کہ مستقبل کی نسلوں کو تکلیف نہیں ہوگی.
