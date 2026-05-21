صدر زرداری نے پاکستان اور چین کے درمیان 75 سال کی دوستی کا جشن منایا

صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان اہم اور مضبوط رابطے کو نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے چین کے عالمی اقدامات کی تعریف کی اور چین پاکستان اقتصادی راہداری 2.0 کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی میں تیزی لانے کے لیے دونوں ممالک کے مشترک عزم کا اعادہ کیا ہے۔
صدر آصف علی زرداری نے بدھ کے روز پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کی اپنی طویل مدتی دوستی کو مزید مضبوط کرنے کی پرعزم تاکید کی ہے۔ صدر نے اس موقع پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں چین کی قیادت اور عوام، خاص طور پر چینی صدر شی جن پنگ کو گرم مبارکبادیں دی ہیں اور پاکستان اور چین کے تعلقات کو دیرپا دوستی، باہمی اعتماد، اسٹریٹیجک تعاون اور ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے لیے مضبوط حمایت کی ایک قابل غور مثال قرار دیا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ گزشتہ سات اور نصف دہائیوں میں، دونوں ممالک علاقائی اور بین الاقوامی حالات کی تبدیلی کے باوجود، ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان اور چین کی ہمہ وقتی اسٹریٹیجک تعاون کی شراکت داری طاقت کے ساتھ بڑھتی رہی ہے اور یہ علاقے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایک بنیاد کا کردار ادا کر رہی ہے.
