صدر زرداری کا SANY ہیوی انڈسٹری کمپنی کا دورہ، صنعتی تعاون پر تبادلہ خیال

صدر آصف علی زرداری نے چین کے ہنان صوبے میں SANY ہیوی انڈسٹری کمپنی کا دورہ کیا اور کمپنی کے جدید مینوفیکچرنگ نظام اور تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پاک چین صنعتی تعاون کو فروغ دینے اور پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر زور دیا۔
صدر آصف علی زرداری نے اتوار کو چین کے ہنان صوبے کے चांगشا شہر میں SANY ہیوی انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر SANY گروپ کے چیئرمین ٹانگ شیئوگو نے صدر زرداری کو کمپنی کے جدید مینوفیکچرنگ نظام، پروڈکٹ لائنز اور تحقیق و ترقی میں جاری سرمایہ کاری کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر کے وفد میں سینیٹر سلیم مندووالا، شرجیل انعام میمن (سینئر صوبائی وزیر سندھ)، علی حسن باروہی، سید قاسم نوید قمر، سندھ حکومت کے چیف سیکرٹری اور چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی شامل تھے۔ چین میں پاکستان کے سفیر جیانگ زائیڈونگ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دورے کے دوران صدر زرداری کو SANY کے آپریشنز کا مکمل جائزہ دیا گیا، جس میں کنکریٹ مشینری، ایکسکیویٹرز، کرینز، پایلنگ آلات اور روڈ مشینری جیسے اہم کاروباری شعبوں پر روشنی ڈالی گئی۔ انہیں کمپنی کی مالی اور آپریشنل کارکردگی، بشمول 2024 کی آپریٹنگ ریونیو جو 11.
27 بلین ڈالر تھی، پروڈکٹ سیگمنٹیشن اور مسلسل اختراع اور R&D صلاحیت میں سرمایہ کاری کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ صدر زرداری نے کمپنی کی فلیگ شپ فیکٹری نمبر 18 کا دور کیا، جو ایک ڈیجیٹلی انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ سہولت ہے جو اپنی جدید آٹومیشن اور ڈیٹا پر مبنی پروڈکشن سسٹم کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ انہیں فیکٹری کے ذہین آپریشنز، اعلی آٹومیشن ریٹ اور جدید صنعتی مینوفیکچرنگ کے لیے معیار کے طور پر اس کی کردار کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر زرداری نے تکنیکی انضمام کے پیمانے اور صنعتی پیداوار کو جدید بنانے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی خواہشمند ممالک کے لیے اس کی اہمیت پر نوٹ کیا۔ صدر زرداری نے SANY کے مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کے پیمانے، پیچیدگی اور تکنیکی گہرائی کی تعریف کی۔ انہوں نے صنعتی ٹیکنالوجی، مہارت کی ترقی اور مشترکہ منصوبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا جو پاکستان کی بنیادی ڈھانچے اور صنعتی ترقی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تعمیراتی مشینری، ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ، صاف توانائی اور انجینئرنگ حل جیسے شعبوں میں تعاون کی صلاحیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ٹانگ شیئوگو نے اختراع، ڈیجیٹلائزیشن اور بین الاقوامی شراکت داری کے لیے کمپنی کی وابستگی کو اجاگر کیا اور پاکستان میں کمپنی کے جاری آپریشنز کے بارے میں بتایا اور مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور صلاحیت سازی میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے مواقع بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر زرداری کا دورہ پاک چین اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا ایک اہم قدم ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون کو فروغ دینے اور پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی کو ممکن بنانے کے لیے اہم ہے۔ صدر زرداری نے SANY کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں پاکستان میں اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ SANY کی مہارت اور ٹیکنالوجی پاکستان کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ صدر زرداری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے SANY کے چیئرمین اور ان کی ٹیم کو ان کے گرمجوش استقبال اور تفصیلی بریفنگ کے لیے شکریہ ادا کیا۔ دورے کے بعد صدر زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ SANY کے ساتھ تعاون سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان حکومت صنعتی ترقی کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے
