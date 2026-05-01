صدر زرداری کا چین دورہ: معاشی تعاون اور علاقائی روابط کو تقویت

صدر آصف علی زرداری کا چین کا پانچ روزہ دورہ معاشی تعاون، CPEC کے دوسرے مرحلے اور علاقائی روابط کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ثابت ہوا۔ دورے کے دوران دفاعی تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی غور کیا گیا۔
صدر آصف علی زرداری کا چین کا پانچ روزہ دورہ: اقتصادی تعاون اور علاقائی رابطوں کا نیا دور صدر آصف علی زرداری کا 25 اپریل سے 1 مئی 2026 تک چین کا پانچ روزہ دورہ محض رسمی سفارتی تقریب نہیں تھا بلکہ یہ ایک تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی سیاسی منظرنامے میں ایک اہم پیشرفت تھی۔ پاکستان اس وقت معاشی کمزوری، علاقائی تناؤ اور بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے کے نتیجے میں بننے والے نئے عالمی نظام کا سامنا کر رہا ہے۔ اس لیے اس دورے کو صرف ظاہری تقریباتی پہلوؤں سے نہیں بلکہ پاک چین تعلقات کی بنیاد میں موجود اسٹریٹجک مقاصد کے ذریعے سمجھنا ضروری ہے۔ صدر زرداری کا دورہ جغرافیائی طور پر محدود لیکن اسٹریٹجک طور پر اہم تھا۔ انہوں نے 25 سے 27 اپریل تک ہنان صوبے کے دارالحکومت چانگشا سے دورے کا آغاز کیا اور بعد میں 28 اپریل سے 1 مئی تک سانیہ چلے گئے۔ یہ شہر بیجنگ یا شنگھائی نہیں ہیں - جو سیاسی سفارتکاری کے روایتی مرکز ہیں - بلکہ صوبائی اقتصادی طاقت اور ابھرتے ہوئے صنعتی تعاون کے مرکز ہیں۔ یہ انتخاب ذیلی قومی سفارتکاری کی طرف ایک جان بوجھ کر کی جانے والی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں صوبے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے انجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ صدر زرداری کی مصروفیات کا مرکز بھی اتنا ہی اہم تھا۔ انہوں نے صرف اعلیٰ سطحی سربراہ کانفرنسوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے صوبائی قیادت، صنعتی اسٹیک ہولڈرز اور دفاعی حکام کے ساتھ ملاقاتوں پر زیادہ توجہ دی۔ یہ ایک pragmatic (عمل پسندانہ) نقطہ نظر کی نشاندہی کرتا ہے: پاکستان اب صرف چین کے ساتھ اپنی 'ہمیشہ کے دوست' ہونے کی رسمی توثیق نہیں چاہتا بلکہ ٹھوس اقتصادی نتائج - سرمایہ کاری، مشترکہ منصوبے اور وہ ٹیکنالوجی پارٹنرشپ چاہتا ہے جو اس کی جدوجہد کرتی ہوئی معیشت کو مستحکم کر سکے۔ دورے کے مرکز میں تین باہم مربوط مقاصد تھے۔ سب سے پہلے، اقتصادی بحالی۔ پاکستان کی معیشت شدید دباؤ میں ہے، جس کی نشاندہی افراط زر، قرضوں پر انحصار اور صنعتی پیداوار میں کمی سے ہوتی ہے۔ دورے کا مقصد چین ی سرمایہ کاری کو راغب کرنا، تجارت کو وسعت دینا اور صنعتی تعاون کو تیز کرنا تھا۔ دوسرا، چین پاکستان اقتصادی راہداری ( CPEC ) کا احیا۔ صدر زرداری کی گفتگو نے CPEC کے دوسرے مرحلے کی طرف منتقلی پر زور دیا، جو بنیادی ڈھانچے کے بجائے صنعتی زونز، زرعی جدید کاری اور تکنیکی تعاون پر مرکوز ہے۔ تیسرا، اسٹریٹجک اور دفاعی تعاون ، جو سانیہ میں ہنگور کلاس سب میرین کی تقریب میں ان کی موجودگی سے واضح ہوا - ایک ایسا واقعہ جس نے ایک متزلزل علاقے میں پاکستان کے deterrence (حائل) کے موقف کو مضبوط کرتے ہوئے فوجی تعلقات کو گہرا کرنے کی نشاندہی کی۔ دورے نے علامتی اور اسٹریٹجک فوائد حاصل کیے۔ سب میرین کی تقریب نے خود دفاعی تعاون اور تکنیکی منتقلی کو مضبوط کرنے کا اشارہ دیا، جس نے ایک متزلزل علاقے میں پاکستان کے deterrence کے موقف کو تقویت بخشی۔ مزید برآں، عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود پاکستان کے ساتھ چین کی مسلسل اقتصادی مصروفیت کا مظاہرہ اس کے قائم رہنے والے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم، اقتصادی نتائج بڑے پیمانے پر ممکنہ ہیں نہ کہ فوری۔ بڑے مالیاتی پیکیجوں یا نئے میگا منصوبوں جیسے کسی بڑے بریک تھرو کے اعلانات نے سرخیوں پر غلبہ نہیں کیا۔ اس کے بجائے، دورے نے موجودہ فریم ورک کو تقویت بخشی اور مستقبل کے تعاون کے لیے راستے کھولے۔ یہ ایک وسیع حقیقت کو ظاہر کرتا ہے: چین کا پاکستان کے ساتھ تعلق زیادہ محتاط ہو رہا ہے، جو sustainability (استحکام)، سرمایہ کاری پر واپسی اور اس کے اہلکاروں کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ CPEC کے حوالے سے دورے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے آغاز کے بعد سے، CPEC پاک چین اقتصادی تعلقات کا سنگ بنیاد رہا ہے، جو بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت وسیع علاقائی رابطوں سے جوڑتا ہے۔ تاہم، CPEC کا پہلا مرحلہ - جو توانائی اور بنیادی ڈھانچے پر مرکوز تھا - نے متوقع اقتصادی تبدیلی کو مکمل طور پر حاصل نہیں کیا۔ صدر زرداری کے دورے کا مقصد CPEC کو صنعتی کاری اور برآمدی پر مبنی ترقی کی طرف دوبارہ متعین کرنا تھا۔ اگر پاکستان کو قرض پر مبنی ترقی سے productivity (پیداواری) پر مبنی ترقی کی طرف بڑھنا ہے تو یہ تبدیلی ضروری ہے۔ علاقائی تناظر، خاص طور پر مشرق وسطیٰ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری عدم استحکام - تنازعات سے لے کر توانائی کے بازاروں میں خلل تک - نے پاک چین تعاون کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اسے چین اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک ممکنہ پل بناتی ہے، خاص طور پر Gwadar Port اور منسلک تجارتی راہداریوں کے ذریعے ۔ صدر زرداری کی چین کے ساتھ مصروفیت، اس لیے، دوطرفہ تعلقات سے آگے کے مضمرات رکھتی ہے۔ یہ ایک بڑے علاقائی رابطے کے تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو یکجا کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں، اقتصادی تعاون ایک geopolitical (جیوپولیٹیکل) پہلو اختیار کر لیتا ہے۔ چین کے لیے، پاکستان عرب سمندر تک رسائی اور مالاگا کی آبنائے جیسے تنگ مقامات سے بچنے والا ایک متبادل تجارتی راستہ پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے، چین ایک اہم شراکت دار بنا ہوا ہے جو ایک چیلنجنگ بین الاقوامی ماحول میں سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور سفارتی تعاون فراہم کرنے کے قابل ہے۔ ان مفادات کا convergence (ہم آہنگی) ان کی شراکت کی resilience (لچک) کی وضاحت کرتا ہے، یہاں تک کہ معاشی اور سلامتی کی چیلنجوں کے درمیان۔ تاہم، چیلنجز موجود ہیں۔ سکیورٹی خدشات، خاص طور پر پاکستان میں چین ی شہریوں پر حملوں نے دوطرفہ تعاون پر سایہ ڈال رکھا ہے۔.
صدر زرداری چین CPEC معاشی تعاون دفاعی تعاون علاقائی روابط بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو
