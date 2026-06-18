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صدر ٹرمپ اور وزیرِ اعظم مودی کی ملاقات کے بعد تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے

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صدر ٹرمپ اور وزیرِ اعظم مودی کی ملاقات کے بعد تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے
صدر ٹرمپوزیرِ اعظم مودیفرانس
📆18/06/2026 7:05 am
📰BBCUrdu
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صدر ٹرمپ اور وزیرِ اعظم مودی کی فرانس میں جی سیون اجلاس کے دوران ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کی تعریف اور صدر ٹرمپ کے انڈیا کے دورے کے عندیے کو دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔

امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے جبکہ بعض حلقوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ صدر ٹرمپ اور وزیرِ اعظم مودی کی فرانس میں جی سیون اجلاس کے دوران ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کی تعریف اور صدر ٹرمپ کے انڈیا کے دورے کے عندیے کو دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ملاقات کے بعد انڈین وزیرِ اعظم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ 'ہم نے 'تجارت، توانائی، دفاع، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے تعلقات میں اپنے دوطرفہ تعاون میں پائیدار پیشرفت کا جائزہ لیا۔' مغربی ایشیا میں امن اور استحکام کی بحالی کی کوششوں میں پیشرفت پر مودی نے صدر ٹرمپ کی تعریف کی کیونکہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا عالمی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے.

امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے جبکہ بعض حلقوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ صدر ٹرمپ اور وزیرِ اعظم مودی کی فرانس میں جی سیون اجلاس کے دوران ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کی تعریف اور صدر ٹرمپ کے انڈیا کے دورے کے عندیے کو دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ملاقات کے بعد انڈین وزیرِ اعظم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ 'ہم نے 'تجارت، توانائی، دفاع، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے تعلقات میں اپنے دوطرفہ تعاون میں پائیدار پیشرفت کا جائزہ لیا۔' مغربی ایشیا میں امن اور استحکام کی بحالی کی کوششوں میں پیشرفت پر مودی نے صدر ٹرمپ کی تعریف کی کیونکہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا عالمی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے

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