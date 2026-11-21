صدر زرداری کا ڈی پی ایم اسحاق ڈار اور ناظم قومی اسمبلی سے ملاقات
صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم مملکت اسحاق ڈار اور ناظم قومی اسمبلی آیاز صادق سے ملاقات کی جہاں سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا اور سفارتی سفروں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیراعظم مملکت اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ناظم قومی اسمبلی آیاز صادق کے ساتھ پیر کے روز صدر گھر میں اہم ملاقات کی۔ اس اعلیٰ سطحی ملاقات کا بنیادی مقصد ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جامع جائزہ لینا اور دیگر اہم قومی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔
وزیر خارجہ نے سفارتی سفروں کا جائزہ لیا
اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس کا مقصد پاکستان کے آنے والے باہمی تعاملات اور سفارتی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ وزیر خارجہ نے اجلاس میں موجود حکام کو ہدایت کی کہ وہ آنے والے اعلیٰ سطحی دوروں کی تیاریوں کو یقینی بنائیں تاکہ ان سفروں سے ملک کے مفادات کا تحفظ یقینی ہو سکے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
اس ملاقات میں سیکرٹری خارجہ اور سینئر افسران نے حاضرین کو ممکنہ اعلیٰ سطحی دوروں کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس دوران شرکاء نے مختلف ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کے مواقع پر تفصیلی بحث کی۔ اسحاق ڈار نے تاکید کی کہ ان دوروں سے حقیقی اور ٹھوس نتائج برآمد ہونا چاہئیں۔
حکام کو ہدایت برائے ٹھوس نتائج
اسحاق ڈار نے متعلقہ اتھارٹیز کو واضح ہدایت جاری کی کہ وہ سفارتی سفروں کے ذریعے ہونے والی معاہدوں کی عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز کو قریبی رابطے کی ہدایت کی تاکہ فیصلوں کی بروقت پیروی اور نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔
اجلاس میں شرکت کرنے والے افسران نے بتایا کہ آنے والے سفروں کے لیے تمام ضروری انتظامات جلد مکمل کیے جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ صرف دورے کرنے سے بہتری نہیں آئے گی بلکہ ان سے نئے معاہدے اور سرمایہ کاری کے مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔
سیاسی اتحاد اور سفارتی ترجیحات
صدر آصف علی زرداری، اسحاق ڈار اور آیاز صادق کی ملاقات نے سیاسی قیادت کے یکجہتی کا پیغام دیا۔ اس بات کا تعین کرنے والی کہ سفارتی سفروں میں کون سے ممالک شامل ہوں گے اور ان سے کس قسم کی سفارتی ذہنی لہروں کو فروغ دیا جائے گا، ابھی باقی ہے۔ تاہم، سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں معاشی اور سیاسی ترجیحات کو ترجیح دی جائے گی۔
وزیر خارجہ کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق، وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ حکام کے درمیان رابطے کو مزید بڑھایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر سفارتی سفر کا مقصد حاصل ہو اور اس سے پاکستان کے لیے معاشی اور سیاسی فوائد برآمد ہوں۔
آئندہ چند دنوں میں متوقع سفارتی دوروں کی تائید کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کی گئی مشاورت اور اسحاق ڈار کی قیادت میں ہونے والے اقدامات، ملک کی بیرونی پالیسی میں استحکام لانے کی کوشش کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔
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