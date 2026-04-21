صدر آصف علی زرداری کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی جھوٹی خبروں کی تردید اور مذمت

پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر صدر مملکت آصف علی زرداری کے بارے میں چلنے والی خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے ایک منظم سازش قرار دیا ہے۔ سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کی ذات کے بارے میں پھیلائی جانے والی معلومات مکمل طور پر بے بنیاد، من گھڑت، جھوٹی اور گمراہ کن ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حساس وقت میں جب ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فیک نیوز کا سہارا لینا
انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ قوم کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی کسی بھی غیر مصدقہ خبر پر کان نہ دھرے اور افواہوں کے جال سے ہوشیار رہے۔ مزید برآں سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے ریاستی اداروں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیک نیوز پھیلانے والے عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں انتشار اور بدگمانی کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ سلیم مانڈوی والا نے واضح طور پر کہا کہ صدر آصف علی زرداری الحمد للہ خیریت سے ہیں اور اپنی تمام تر ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کے بغیر اسے پھیلانے سے گریز کیا جائے کیونکہ غیر ذمہ دارانہ رویہ قومی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے سیاسی مبصرین کا بھی یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، جہاں مخصوص گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اعلیٰ شخصیات کے بارے میں جھوٹا مواد پھیلاتے ہیں۔ سلیم مانڈوی والا نے اس حوالے سے سیاسی رواداری کا درس دیتے ہوئے کہا کہ اختلافات اپنی جگہ مگر ملکی وقار اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ملک میں سیاسی رواداری اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں نظم و ضبط پیدا کریں اور نفرت انگیز بیانیے سے گریز کریں۔ یہ وقت قوم کے اتحاد کا ہے نہ کہ جھوٹی خبروں کے ذریعے انتشار پھیلانے کا۔ ملک کے ذمہ دار شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ایسی شرپسندانہ کارروائیوں کی حوصلہ شکنی کریں اور ہمیشہ حقائق پر مبنی معلومات کو ہی آگے بڑھائیں تاکہ معاشرتی امن قائم رہ سکے
