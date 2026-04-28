صدر زرداری سانیا پہنچ گئے، پاک چین تعاون کو تقویت ملے گی

صدر آصف علی زرداری نے چین کے ہینان صوبے کے سانیا شہر میں پہنچ کر پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دورے کے دوران اقتصادی تعاون، CPEC اور دفاعی تعاون پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
صدر آصف علی زرداری منگل کے روز چین کے ہینان صوبے کے ساحلی شہر سانیا پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ہنان صوبے کے اپنے دورے کو مکمل کیا۔ آمد پر ان کا استقبال کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ (CPC) ہینان کے سیکرٹری وانگ کیانگ نے کیا۔ چین کے پاکستان میں سفیر جیانگ زائیڈونگ اور پاکستان کے گوانگژو میں قونصل جنرل سردار محمد بھی موقع پر موجود تھے۔ صدر کے دفتر کے میڈیا ونگ نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ صدر کا سانیا کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی مسلسل عکاسی کرتا ہے اور دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ سانیا ، جو ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ سیاحت ی مقام ہے، ہینان فری ٹریڈ پورٹ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ اقتصادی و تجارتی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز ہے۔ صدر زرداری کے دورے کے دوران، صوبائی قیادت کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور اسٹریٹجک تعاون کو بڑھانے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری ( CPEC ) پر پیش رفت کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ اس دورے میں صدر زرداری سانیا میں پاکستان نیوی سب میرین 'ہنگور' کی کمیشننگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ تقریب پاک چین دفاعی تعاون کا مظہر ہے۔ 'ہنگور' سب میرین کا کمیشننگ نہ صرف پاکستان کی بحری صلاحیتوں کو تقویت بخشے گا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو بھی مزید گہرا کرے گا۔ صدر زرداری کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کے مضبوط تعلقات کا ثبوت ہے۔ صدر زرداری کے دورے کے دوران، مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقعوں پر غور کیا جائے گا۔ خاص طور سے، ہینان فری ٹریڈ پورٹ کی منفرد خصوصیات اور اس کے ذریعے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے امکانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ CPEC کے تحت جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور ان منصوبوں کو مکمل کرنے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکمت عملی پر اتفاق کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیسے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر زرداری کا دورہ پاک چین تعلقات کو ایک نئی جہت دینے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی، دفاعی اور سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ صدر زرداری کی قیادت میں پاکستان کا وفد سانیا میں مختلف وفود سے ملاقاتیں کرے گا اور پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے کام کرے گا.
All CPEC projects proceeding as scheduled despite coronavirus in Pakistan: Asim SaleemMACAO, China (92 News) – CPEC Authority Chairman Asim Saleem Bajwa said that about a dozen major projects under China Pakistan Economic Corridor (CPEC) were proceeding as scheduled in Pakistan despite Covid-19.
Read more »
Asim Bajwa says 86% work on Hakla-DI Khan Motorway completedChairman of China Pakistan Economic Corridor (CPEC) Authority Asim Saleem Bajwa sharing an update about CPEC projects said that Hakla-Dera Ismael Khan (DI
Read more »
1:00 pm Headlines on 24Digital♦ Pakistan, China agree to bolster CPEC cooperation, strategic partnership: PM Shehbaz Sharif holds talks with President Xi in Beijing with focus on CPEC
Read more »
Parties show unity for CPEC, stronger China relationsCPEC Unity for Stronger China Relations: Explore how political parties in Pakistan demonstrate unity to enhance CPEC and strengthe...
Read more »
Parties show rare unity for CPEC, stronger China relationsCPEC Unity for Stronger China Relations: Explore how political parties in Pakistan demonstrate unity to enhance CPEC and strengthe...
Read more »
Punjab Police officers on CPEC training scuffle at China airportPunjab police CPEC training: Punjab police officers on CPEC training involved in a scuffle at China airport, highlighting tensions...
Read more »