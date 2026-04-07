صدر پزشکیان کا جذباتی بیان: 'میں ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں'

ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، جب کہ خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔
’’میں ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں‘‘، ایران ی صدر مسعود پزشکیان کا جذباتی بیان ۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک جذباتی بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اب تک ایک کروڑ 40 لاکھ سے زائد ایران ی شہری ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی تیاری ظاہر کر چکے ہیں۔ صدر پزشکیان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ’میں نے بھی ایران کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے‘۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ی
عوام متحد ہو کر ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ایرانی عوام کی حفاظت اور ملک کی سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خطے میں ایک بڑے تصادم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 2,076 افراد جاں بحق جبکہ 26,500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جس سے انسانی المیے کی سنگینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی مسلسل خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہونے والے تصادم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔\اس صورتحال میں، صدر پزشکیان کا یہ بیان ایرانی عوام میں اتحاد اور قومی جذبے کو فروغ دینے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ ایرانی عوام ملک کے دفاع کے لیے متحد اور تیار ہیں۔ صدر نے کہا کہ وہ خود بھی ملک کی خدمت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت اس نازک صورتحال میں اپنے شہریوں کے اعتماد کو بحال رکھنے اور انہیں متحد رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب بین الاقوامی برادری ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات اور اقدامات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ، صدر پزشکیان نے اپنے بیان میں اسرائیل کی جانب سے حالیہ حملوں اور اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے عمل پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات خطے میں عدم استحکام کو بڑھا رہے ہیں اور امن کے امکانات کو کم کر رہے ہیں۔\دوسری جانب، صدر پزشکیان نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ مذاکرات اور سفارت کاری ہی اس مسئلے کا واحد حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ایرانی عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ صدر نے کہا کہ ایرانی حکومت ملک کے دفاع کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ان ایرانی شہریوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی تیاری ظاہر کی ہے۔ صدر نے کہا کہ ان کی قربانیاں ایران کی سلامتی اور بقا کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے اور بین الاقوامی تعلقات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ صدر کا یہ بیان ایرانی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو متحد رکھنے اور ملک کے دفاع کے لیے تیار رہنے کا پیغام ہے
