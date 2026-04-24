صدر اور وزیر اعظم کی دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں پر ستائش

صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا جبکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کے ساتھ علاقائی امن پر گفتگو کی۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر کے علاقے میں فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے گئے کامیاب آپریشن کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردوں کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے دس سالہ معصوم بچے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان خطے اور دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے، دہشت گرد ان کوششوں کو ناکام بنانے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان نہ صرف دہشت گردی کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ خطے اور عالمی سطح پر امن کے فروغ کے لیے اپنا قائدانہ کردار بھی ادا کرتا رہے گا۔ صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا ناسور ملک کی ترقی اور استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ فعل ہے جو دہشت گردوں کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو اپنی افواج پر مکمل اعتماد ہے اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ریاست کا ہر ادارہ پرعزم ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ، وفاقی سطح پر جاری دیگر اہم امور کے تناظر میں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران میں جنگ بندی کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ علاقائی تنازعات کا حل صرف مذاکرات اور پرامن بقائے باہمی میں ہی مضمر ہے۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ پاکستان، ایران کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی امن کے لیے اپنا سفارتی کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے کو شدید سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان ہر سطح پر امن کے قیام کا حامی ہے.
