صدر زرداری کا عالمی امن کے لیے پیغام: فلسطین اور کشمیر کے مسائل کے حل پر زور

صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسائل حل کیے بغیر دنیا میں امن کا قیام ادھورا ہے۔ انہوں نے عالمی یوم امن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عالمی یوم امن محض جنگ سے اجتناب کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف اور مساوات کے فروغ کا بھی دن ہے۔ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور عالمی برادری اس میں پاکستان کے تعاون کو تسلیم کرتی ہے۔ صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ سے عالمی امن اور انصاف کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے۔ انہوں نے
سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی عالمی امن کے لیے کی جانے والی جرات مندانہ کوششوں کو بھی سراہا۔\صدر زرداری نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے، اور آفات اور تنازعات سے متاثرہ افراد کی مدد کی ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کو برداشت، رواداری اور مکالمے کی اقدار اپنانے کی تلقین کی۔ صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کو ہتھیاروں کے بجائے مکالمے اور تعاون کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاکستان پرامن، منصفانہ اور پائیدار دنیا کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے عالمی برادری کے ساتھ ایک متوازن تعلق رہا ہے، اور وہ دنیا کی متحارب قوتوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ حالیہ واقعات اور حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان مسائل کے حل میں ایک اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان کی جانب سے امن کے قیام اور استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔\علاوہ ازیں، اس پیغام میں مختلف اہم واقعات کا بھی ذکر کیا گیا، جن میں حافظ آباد میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے ہونے والے المناک حادثے میں 5 بچوں سمیت 7 افراد کی شہادت کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ صدر مملکت نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر کی جانے والی درخواست پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ صدر زرداری نے بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدر مملکت نے زور دیا کہ تمام ممالک کو انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام تنازعات کو مذاکرات اور پرامن ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے، تاکہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے پاکستان کے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن، برداشت اور رواداری کی اقدار کو فروغ دیں، اور ایک بہتر اور پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام کے اختتام پر عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ دنیا میں امن اور انصاف کے قیام کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں
