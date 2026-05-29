صدر زرداری کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر خراج تحسین

صدر مملکت آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام میں پاکستانی امن دستوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن (29 مئی 2026) کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں مشکل حالات میں خدمات انجام دینے والے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے نظم و ضبط، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ان 183 بہادر اہلکاروں کی شجاعت اور لگن کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے بین الاقوامی امن و سلامتی کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں۔ یہ دن ہمیں ان تمام مردوں اور عورتوں کی یاد دلاتا ہے جو امن کے قیام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ چھ دہائیوں سے پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں سب سے زیادہ اہلکار بھیجنے والے ممالک میں شامل ہے۔ 270,000 سے زائد پاکستان ی اہلکاروں نے چار براعظموں کے 48 مختلف یو این مشنز میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ یہ خدمات نہ صرف فوجی اہلکاروں تک محدود ہیں بلکہ پاکستان ی خواتین بھی ان مشنز میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جو خواتین کی شمولیت اور بااختیاریت کی علامت ہے۔ صدر زرداری نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے ساتھ پائیدار وابستگی رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے قدیم ترین امن مشنز میں سے ایک، UNMOGIP ( اقوام متحدہ کی فوجی مبصر گروپ برائے انڈیا و پاکستان ) کا میزبان بھی ہے۔ صدر نے کہا کہ اس مشن کی مسلسل موجودگی اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ عالمی برادری مسئلہ جموں و کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ خطے میں امن کا ایک اہم چیلنج ہے اور اقوام متحدہ کے امن دستے اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں اقوام متحدہ کے امن دستے شہریوں کے تحفظ اور انسانی امداد کی فراہمی کو ممکن بناتے ہیں، جس سے ہسپتال، اسکول اور بنیادی خدمات کے ادارے فعال رہ سکتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ ان امن دستوں کا کام نہ صرف امن قائم کرنا ہے بلکہ متاثرہ برادریوں کے لیے امید کا پیغام بھی ہے۔ وہ جنگی علاقوں میں تعمیر نو اور مفاہمت کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جب عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال اور تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کا امن مشن بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کا ایک ناگزیر ذریعہ ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے اقوام متحدہ کے پرچم تلے خدمات انجام دینے والے تمام امن دستوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان ان مشنز میں اپنا کردار جاری رکھے گا اور امن کے عالمی مقصد کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا.
