صدر ٹرمپ کا پاکستان کی درخواست پر ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی درخواست پر ایران پر فوجی حملے کو فی الحال روک دیا ہے اور بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر متوقع اور اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی خصوصی درخواست پر ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کو فی الحال مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تفصیلی پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستانی سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف نے ان سے رابطہ قائم کیا تھا اور اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔
امریکی صدر کے مطابق پاکستانی قیادت کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے اندر موجودہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے اور وہاں کی حکومت کے مختلف دھڑوں کے درمیان شدید تقسیم پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ابھی کسی بھی قسم کا عسکری اقدام خطے میں امن کے لیے شدید خطرات پیدا کر سکتا ہے۔
ٹرمپ نے واضح کیا کہ انہوں نے پاکستانی قیادت کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے امریکی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران پر حملے کی تیاریوں کو روک دیں اور حالات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں۔
تاہم، انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران پر عائد کی گئی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار رہے گی اور امریکی بحریہ کو مکمل طور پر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی جارحیت کے لیے تیار ہیں اور اگر مذاکرات کا عمل ناکام ہوا تو امریکا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سخت فیصلے کرنے میں تامل نہیں کرے گا۔ جنگ بندی کی اس توسیع کا دورانیہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران کی جانب سے کوئی ٹھوس اور قابل قبول تجاویز سامنے نہیں آ جاتیں۔
اس پیش رفت کے بعد بین الاقوامی سطح پر مختلف حلقوں کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب تہران کی جانب سے ابھی تک اس معاملے پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
مبصرین کا خیال ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کا یہ کردار انتہائی کلیدی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ تاریخی اور سفارتی تعلقات موجود ہیں۔
اس دوران امریکا اور ایران کے مابین براہ راست رابطوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، تاہم امریکی صدر نے اس حوالے سے ابھی تک کسی حتمی پیش رفت کی تصدیق نہیں کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے نمائندوں کے ساتھ تب بات کریں گے جب وہ باقاعدہ طور پر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہوں گے۔ خطے کا امن پوری دنیا کے لیے ضروری ہے اور امریکا اس مقصد کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستان، ایران، عاصم منیر، شہباز شریف