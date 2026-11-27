صدر آصف علی زرداری نے وزیر خارجہ اسیم افتخار احمد کے عہدے کی مدت میں اضافہ کیا
صدر آصف علی زرداری نے وزیر خارجہ اسیم افتخار احمد کی دو سالہ مدتِ عہدہ میں توسیع کی منظوری دی ہے جس سے پاکستانی خارجہ پالیسی میں تسلسل برقرار رہے گا۔
صدر آصف علی زرداری نے وزیر خارجہ اسیم افتخار احمد کے عہدے کی دو سالہ مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے۔ یہ اہم فیصلہ پاکستان کی سفارتی قیادت میں تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسیاں افتخار احمد اب مزید دو سال تک وزارت خارجہ کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہیں گے۔
سفارتی دورانیے کی توسیع کا اعلان
وزیر خارجہ اسیم افتخار احمد کو دسمبر میں ریٹائرمنٹ ملنے والی تھی تاہم صدر آصف علی زرداری نے ان کی خدمات کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس دو سالہ توسیع کے بعد اسیاں افتخار احمد اب دسمبر 2026 تک اپنے فرائض سرانجام دیتے رہیں گے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق یہ معاہدہ نیا طے پایا ہے جو انہیں اگلے دو سال تک عہدے پر قائم رکھے گا۔Also readپاکستان شاھینز نے بنگلہ دیش اے کے خلاف اے سی سی ایسیا کپ ریزنگ اسٹارز کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی
سفارتی خدمات اور سابقہ تعیناتی
اسیام افتخار احمد پاکستانی سفارت کاری کے ایک تجربہ کار اور باوقار نام ہیں جنہوں نے بیرون ملک اور ملک کے اندر کئی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ وہ ملکی اور عالمی سطح پر دونوں قسم کے سفارتی معاملات میں گہری دلچسپی اور مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں جہاں انہوں نے مختلف علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کی پوزیشن واضح کی۔
اقوام متحدہ میں سفارتی کارکردگی
وزیر خارجہ بننے سے پہلے اسیام افتخار احمد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی فضا میں پاکستان کی سفارتی ترجیحات اور مفادات کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ انہوں نے عالمی فورمز پر پاکستان کے حقوق اور خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی رہنمائی میں پاکستان کی سفارتی سفارتکاری میں اضافہ ہوا۔
خارجہ پالیسی میں تسلسل کی ضمانت
اس دو سالہ توسیع کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تسلسل کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے اعلیٰ سفارتی رہنمائی برقرار رہے گی جو کہ موجودہ عالمی صورتحال میں انتہائی ضروری ہے۔ اسیاں افتخار احمد کی دیرینہ سفارتی شناخت ملک کے بین الاقوامی تعلقات کو مستحکم رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔
آئندہ سفارتی راستہ کار
وزیر خارجہ اسیام افتخار احمد اب دو سال تک اپنے عہدے پر قائم رہیں گے اور یہ مدت انہیں اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کا موقع دے گی۔ صدر آصف علی زرداری کے اس فیصلے سے وزارت خارجہ کی عملی کارروائی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ یہ اقدام اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اپنے اعلیٰ سفارتی افسران کی تجربہ کاری کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔
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