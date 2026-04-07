صدر ٹرمپ کا نیٹو اتحادیوں پر حملہ: ایران جنگ میں عدم تعاون اور گرین لینڈ کو ضم کرنے کی خواہش

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ان نیٹو اتحادیوں پر برس پڑے جنہوں نے ایران میں جنگ کے دوران امریکہ کی حمایت نہیں کی تھی اور گرین لینڈ کو ضم کرنے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا۔ ٹرمپ کے یہ ریمارکس اس ہفتے کے آخر میں دفاعی اتحاد کے سربراہ مارک روٹے کے متوقع دورے سے قبل سامنے آئے ہیں۔ ٹرمپ نے یاد دلاتے ہوئے کہا، 'دیکھو، ہم نیٹو میں گئے تھے۔' میں نے بہت زور سے نہیں پوچھا، میں نے صرف کہا، 'ارے، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا ہے۔' 'نہیں، نہیں، نہیں، ہم مدد نہیں کریں گے،' ٹرمپ نے کہا، حالانکہ انہوں
نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس سے بات کی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ نیٹو کے اراکین نے 'حقیقت میں مدد نہ کرنے کی پوری کوشش کی'۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ اتحاد 'ایک کاغذ کا شیر ہے' جس سے روسی صدر ولادیمیر پوتن نہیں ڈرتے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے، جنہیں ٹرمپ نے 'ایک عظیم شخص' کہا، اس ہفتے واشنگٹن آنے والے ہیں۔ بدھ کو وہ ٹرمپ، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹھ کے ساتھ بات چیت کریں گے، اتحاد نے جمعہ کو کہا۔ یہ ریمارکس ٹرمپ اور اتحاد کے درمیان تازہ ترین تلخ کلامی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو ضم کرنے کی اپنی خواہش کو چھپایا نہیں ہے – جس پر نیٹو اتحادی ڈنمارک کا کنٹرول ہے – جس کی اتحاد نے سختی سے مخالفت کی ہے۔ نیٹو کے ساتھ اپنی ناخوشی پر تبصرہ کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا، 'یہ سب – اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں – گرین لینڈ سے شروع ہوا۔' ٹرمپ نے کہا، 'ہم گرین لینڈ چاہتے ہیں۔' 'وہ اسے ہمیں نہیں دینا چاہتے۔ اور میں نے کہا، 'خیر، خدا حافظ۔'' ٹرمپ نے دیگر روایتی غیر نیٹو اتحادیوں، بشمول جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور جاپان پر بھی ایران کی جنگ میں مدد نہ کرنے پر تنقید کی۔ ٹرمپ نے خلیجی ممالک، بشمول سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کی اس تنازعے کے دوران حمایت کرنے پر تعریف کی۔ ٹرمپ کی جانب سے نیٹو اتحادیوں پر تنقید اور گرین لینڈ کو ضم کرنے کی خواہش کا اعادہ امریکہ اور اس کے اہم اتحادیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کا اظہار ہے۔ یہ ریمارکس ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے، جس میں متعدد ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے نیٹو اتحادیوں کی جانب سے ایران میں جنگ کے دوران عدم تعاون پر تنقید ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ ایران کے ساتھ کشیدہ تعلقات کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو ایک 'کاغذ کا شیر' قرار دیا، جو اس اتحاد کے لیے ان کے کم ہوتے ہوئے اعتماد کا اشارہ ہے۔ یہ تبصرہ اس اتحاد کے مستقبل کے بارے میں خدشات کو جنم دیتا ہے، جو دہائیوں سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک لازمی جزو رہا ہے۔ گرین لینڈ کو ضم کرنے کی ٹرمپ کی خواہش ایک متنازعہ معاملہ ہے جس نے بین الاقوامی سطح پر توجہ مبذول کروائی ہے۔ ڈنمارک کی جانب سے اس تجویز کو مسترد کرنے کے باوجود، ٹرمپ نے اس معاملے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس طرح، یہ واضح ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی زیادہ یکطرفہ اور امریکہ کے مفادات کو ترجیح دینے والی ہے، جس سے اس کے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں
