صدر زرداری کا چین کا ہفتہ روزہ دورہ، سی پیک کو مضبوط بنانے پر توجہ

صدر آصف علی زرداری کل چین کے ہفتہ روزہ دورے پر روانہ ہوں گے جس کا مقصد پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ خبر 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چین ل نے رپورٹ کی ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ کو جاری ایک بیان میں، دفتر خارجہ نے کہا کہ صدر زرداری کو چین کی پیپلز ریپبلک کی حکومت کی دعوت پر یہ دورہ کرنا ہے۔ صدر زرداری 25 سے 27 اپریل تک چانگشا، ہنان صوبہ جائیں گے اور 28 اپریل سے 1 مئی تک سانیہ، ہینان صوبہ جائیں گے۔ صدر زرداری پاکستان اور چین کے دوطرفہ تعلقات پر صوبائی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، خاص طور پر اقتصادی اور تجارتی تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری ( سی پیک ) پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی دیرینہ روایت کا حصہ ہے اور اس سال دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ممالک کی 'ہمیشہ کے لیے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ' کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ صدر زرداری کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب علاقائی اور عالمی سطح پر کئی اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اہم رہے ہیں اور یہ تعلقات باہمی احترام، اعتماد اور تعاون پر مبنی ہیں۔ سی پیک کے تحت چین نے پاکستان میں انفراسٹرکچر کے کئی اہم منصوبے مکمل کیے ہیں جن سے پاکستانی معیشت کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ صدر زرداری کے دورے کے دوران سی پیک کے منصوبوں پر مزید پیشرفت اور نئے منصوبوں پر اتفاق رائے ہونے کی امید ہے۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ ملنے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔ صدر زرداری کی چین کی قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے تمام اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس دورے کے علاوہ، بلوچستان کے ڈیرہ مراد جمالی میں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کے گھر کے قریب ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس واقعہ میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے لیکن علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا ہے اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہمیشہ سے ہی چیلنج کا شکار رہی ہے اور دہشت گردی کے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ حکومت بلوچستان میں امن قائم کرنے اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر زرداری کے دورے کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بھی حکومت کا بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے ایک اہم موقع ہے جس سے ملک کی معیشت اور علاقائی تعاون کو تقویت ملے گی۔ صدر زرداری کے دورے کی کامیابی کے لیے تمام شعبوں کے لوگوں کی دعا اور تعاون ضروری ہے.
